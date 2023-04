Grupo Frontera y Bad Bunny la rompen en Coachella

La agrupación mexicana y el cantante puertorriqueño encendieron al público con su nueva canción 'un x100to' en el Festival de Coachella, en California.

Por: Carolina Maldonado

Abril 22, 2023, 19:34

Bad Bunny se presentó por segunda ocasión en el Festival de Música y Artes de Coachella, el cual se realiza en California, Estados Unidos, y sus presentaciones han dado de que hablar.

En su primera presentación, la semana pasada, levantó polémica por invitar a todos los asistentes a su casa, aunque no literalmente, sino que se refería a que por medio de redes sociales no se puede conocer del todo un artista y lo que se ve en videos y entrevistas, muchas veces es una ‘fachada’, por lo que no hay mejor manera de conocer a alguien más que estando en su casa.

Y como es costumbre, la presentación del puertorriqueño durante este segundo fin de semana de festival sorprendió al público.

En esta ocasión volvió a robarse el show, pues tuvo de invitados especiales a los integrantes del grupo norteño ‘Grupo Frontera’ para interpretar su más nueva canción “Un x100to”, la cual actualmente ocupa los primeros lugares de reproducción en Spotify.