Grettell Valdez revela por primera vez que perdió un bebé de Pato Borghetti

La actriz Grettell Valdez confesó que perdió un bebé cuando estaba casada de Pato Borghetti, además dijo que cuando se separó del conductor llegó a pensar en el suicidio

02/03/2021 | Luz Camacho

MÉXICO.- La actriz Grettell Valdez se sinceró durante el programa de YouTube La entrevista con Yordi Rosado, donde además de confesar por primera vez que perdió un bebé cuando cumplió cinco años de casada con el actor argentino Patricio Borghetti.

En noviembre de 2018, Michelle Vieth había asegurado que Héctor Soberón había obligado a abortar a Grettell cuando eran novios. Sin embargo, la actriz reveló que sí sufrió un aborto pero fue durante su matrimonio con el también conductor.

"Esto nadie lo sabe, pero nosotros, a los cinco años de casados, nos embarazamos y perdimos al bebé. Era niña y la perdí a los tres meses de embarazo. Fue tristísimo", reveló Grettell.

Pese a la fuerte pérdida, la pareja no perdió la esperanza de tener un hijo, y "al año siguiente, a los seis años de casados, volvimos a intentarlo y tuvimos a Santino", contó.

Otra fuerte revelación de Grettell Valdez fue que entró en "depresión absoluta" que la hizo pensar en el suicidio cuando Borghetti decidió pedirle el divorcio.

"Él me dijo que fue en busca de su Sol, entonces estuvo buscando su Sol. Yo tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo. Entré en depresión absoluta con un bebé", contó la actriz.

Asimismo reconoció que en esa relación hizo de todo para salvarla. "Me humillé, todo. Y no me arrepiento (... )Yo la verdad es que dije 'en las buenas y en las malas'", detalló.

Confesó que en una ocasión le llamó a Ivana, una de sus mejores amigas, para decirle que quería quitarse la vida.

"Le dije: 'me quiero morir, no puedo con esto. Me quiero morir, pero no tengo la fuerza para matarme. No tengo los huevos, pero me quiero morir'", relató.

La actriz pudo salir adelante gracias a ayuda psicológica y a su circulo de confianza. Recordó que Rosy Ocampo le pidió ser la antagonista con Belinda y Poncho Herrera, y ella le contestó:

"Estoy separada, estoy fea, estoy gorda, me siento mal y me vas a poner con una diosa".

Sin embargo Rosy le dijo: "Es tu mejor momento, porque esto es lo que te va a sacar adelante".

Y destacó que Belinda, fue una de las personas que la ayudó a recuperar su autoestima.

"Es algo que siempre le voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: 'No manches, ¿cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa'. Todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante", finalizó.