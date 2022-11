El Gran Silencio celebra 30 años con gran fiesta en la Macro

Unos 40 mil asistentes gozaron del famoso 'Chúntaros Style' para celebrar los '30 años haciendo ruido' de El Gran Silencio

Por: Redacción INFO7

Octubre 23, 2022, 9:22

El banda regiomontana 'El Gran Silencio' celebró la noche del sábado sus 30 años de carrera con una gran fiesta musical que logró convocar a unas 40,000 personas en su presentación en el Festival Internacional Santa Lucía, que se celebra en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

Durante su concierto llamado '30 años haciendo ruido' la agrupación realizó un recorrido por las canciones más icónicas de su discografía y la nota alta fue la presencia de su público que los ha apoyado en sus tres décadas de carrera, además, la sorpresa se dio con la participación de exintegrantes de la banda.

El evento inició a las 20:00 horas con la canción 'Columpio' que de inmediato encendió a los miles de asistentes, quienes también pudieron gozar del famoso 'Chúntaros Style', género creado por esta agrupación.

Los hermanos Cano y Tony Hernández (voz y guitarra de la agrupación), así como Wiwa Flores (bajo), elementos originales de la banda, ofrecieron lo mejor de cada una para dar forma a un gran celebración.

Para el segundo tema de la noche 'Después de la muerte' llegó la participación de uno de los exintegrantes de la banda: Papo Hernández junto a quien Cano recordó sus años de adolescencia, a finales de los años 80, cuando ambos soñaban con integrar el grupo musical.

La presentación del grupo nacido en Monterrey fue 'la pura sabrosura', frase que identifica a la banda, con temas como 'Mi tesoro', 'Payasos' y 'Decadencia'.

El ambiente se elevó más con la intervención del cantante Pato Machete, exintegrante de la banda Control Machete, otro de los grandes invitados de la noche, y junto a quien interpretaron 'Contrarreloj'.

Los seguidores de la banda, muchos de ellos que los acompañan desde 1992, celebraron el quehacer de los músicos y aplaudieron cada una de sus interpretaciones.

Luego llegó la presentación de los dos integrantes de la alineación original Ezequiel Alvarado y Julián Villarreal con quienes grabaron su primer disco y de esos tiempos rescataron el tema 'Rehilete'.



En ese momento, los cinco músicos registraron el instante con una foto en el escenario que fue ampliamente aplaudida por sus seguidores que agradecieron el momento.

Cano y Tony orgullosos de la sangre Hernández presentaron a su hermana Melissa, otra de las invitadas de la velada.

El Gran Silencio le puso todo el 'feeling' a su presentación la cual quedará grabada en un documental que están realizando por sus tres décadas de trayectoria.

El grupo se fundó en 1992 y desde sus inicios fue reconocido como una banda creadora de un estilo que fusiona el ska, rock, reggae, dancehall, rap y hip-hop con música latinoamericana tradicional como la cumbia, el vallenato y norteño.

Los artistas bromearon que ya están viejos y que después de los 50 años 'todo es ganancia'.

Junto a César Hernández, otro de sus excompañeros entonaron 'Déjenme si estoy llorando' que unió a los miles de presentes en una sola y monumental voz.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir con 'Super Riddim Internacional' que literal puso a bailar a todos los presentes.

Los artistas presumieron la gran asistencia a la velada, esto, dijeron, pesar de que no son tocados en la radio y no suben nada a redes sociales. Los gritos de la concurrencia no se hicieron esperar.

El Gran Silencio también dio paso a temas románticos en el concierto y también criticaron a los políticos al ritmo de 'Corrupción Ska', previo a lo cual proyectaron imágenes del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó al país de 1964 a 1970.

Y por su puesto no faltó su súper éxito 'Duerme soñando' que llevó a los asistentes a un frenético y monumental baile.

El Festival Internacional Santa Lucía, que albergó la presentación de El Gran Silencio, se celebra en Monterrey, Nuevo León del 18 de septiembre al 6 de noviembre e incluye diversas manifestaciones artísticas.

(Con información de EFE)