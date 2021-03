Godzilla vs. Kong: 9 datos que debes saber sobre la película

Por fin se estrena Godzilla vs. Kong este miércoles en la cartelera mexicana pero antes de verla te contamos algunos datos que debes de saber sobre este colosal enfrentamiento

| 24/03/2021 | ionicons-v5-c 18:46 | Mary Ruiz |

MÉXICO.- Tras una larga espera, Godzilla vs. Kong por fin llega este miércoles 24 de marzo a los cines mexicanos.

Esta cinta del director Adam Wingard es la culminación del llamado MonsterVerse, una saga de Warner Bros. y Legendary que ha recuperado en Hollywood el género kaiju (cine japonés de monstruos) para combinarlo con las historias de King Kong en espléndidas cintas como "Kong: Skull Island" (2017), según describe EFE.

Antes de ir a ver este esperado estreno te compartimos algunos datos importantes que debes de conocer:

1.- Godzilla, de héroe a villano

Godzilla en las dos últimas películas se ha mostrado como un protector de la humanidad... bueno, al menos un protector del equilibrio ecológico de la Tierra. Sin embargo, esto ya no es así en Godzilla vs. Kong y, de hecho, Godzilla está arrasando en todo el planeta y se comporta de manera errática. ¿Por qué este cambio repentino? Eso es lo que Madison Russell (Millie Bobby Brown), que aparece en "Godzilla 2: el rey de los monstruos", quiere averiguar.

De acuerdo al productor Alex García, Russell en esta cinta estará tratando de descubrir por qué Godzilla está actuando de la forma en que actúa.

2.- #TeamGodzilla vs #TeamKong

Cada poderoso titán tienen un equipo humano que los respalda. En la película, como se mencionó, Madison es en gran medida #TeamGodzilla, y se le unen Josh Valentine (Julian Dennison) y el exempleado de Apex Bernie Hayes (Brian Tyree Henry). ¿Godzilla está siendo controlado o influenciado de alguna manera? ¿Y la poderosa corporación Apex tiene algo que ver con eso? Son algunas de las incógnitas que tratará de resolver este equipo e intentarán infiltrarse en la sede de Apex para obtener las respuestas.

Por otro lado, tenemos al #TeamKong, el cual está conformado por dos agentes de Monarch: Nathan Lind (Alexander Skarsgård) e Ilene Andrews (Rebecca Hall), junto a una joven llamada Jia (Kaylee Hottle). En el tráiler se ve a Kong siendo sacado de Skull Island, pero ¿será una buena idea? "Cuando lo hacen", comenta Alex García, "hay una sensación de desequilibrio".

3.- La Tierra Hueca

La Tierra Hueca es como se conoce a los túneles y entornos que Godzilla utiliza para moverse a gran velocidad de una zona a otra del mundo. Y se cree que se originaron de los titanes. El plan de Monarch es atraer de nuevo a los titanes de regreso a la tierra hueca con la intención de atraparlos y sellar los túneles. No será fácil Desde luego, fácil no parece.

te puede interesar En la Morning: Cheve tarjeta en San Pedro causa polémica

4.- 17 titanes en el MonsterVerse... por el momento

Sin contar a Godzilla vs Kong, hasta ahora en las tres películas del MonsterVerse, se han confirmado un total de 17 titanes. Entre ellos destacan King Gidorah, Mothra, Rodan y otros tres kaijus sin nombre, dos en la primera película y uno en Rey de los Monstruos. También se menciona a un mamut gigante llamado Behemont, y una araña conocida como Scylla, además de un monstruo rocoso apodado Matusalén.

5.- Dama humano

Aunque nos emociona mucho ver a los dos monstruos luchar, una de las fortalezas de MonsterVerse es que el drama humano está bien asentado en cada una de las películas. Pues los personajes han hecho que la audiencia empatice con ellos.

"Hay algo muy emotivo en el núcleo de la película, tanto para Nathan, el personaje de Alexander Skarsgård como para Madison, el personaje de Millie Bobby Brown. Cada uno tiene una historia se dirige hacia un clímax muy emocional, y estas se entrelazan con las de las criaturas y, en última instancia, se cruzan y combinan", describe Alex García.

te puede interesar Doblaje en español no peligra en México; Sergio Mayer aclara la verdad

6.- La historia de Kong será emotiva

El director de Godzilla vs. Kong, Adam Wingard, cree que además de la importancia de tener un vínculo emocional con los personajes humanos, "ocurrirá lo mismo con Kong. Lo más atractivo para mí", dice, "es poder sentir empatía por estos monstruos y hacer que los personajes hagan lo mismo, porque mucho de lo que vamos a sentir acerca de los monstruos tiene que estar relacionado con lo que sienten los personajes, y por eso tratamos de entremezclarlo tanto como sea posible".

7.- Apex, ¿buenos o malos?

Monarch es una organización secreta que se encarga de estudiar y monitorear a los Titanes que habitan en el planeta tierra y que quieren como propósito mantener el equilibrio. Esta organización hizo su primera aparición en Godzilla apareciendo posteriormente en Kong: Skull Island y Godzilla: King of the Monsters. Ahora surge otra corporación llamada Apex y está ligada al surgimiento de la nueva realidad de titán.

Apex, fundada por Walter Simmons (Demián Bichir), ha estado reconstruyendo ciudades y "brindando soluciones y seguridad", agrega García; esencialmente ayudando a regresar a una vida normal en medio de tanta confusión.

te puede interesar Niurka defiende la 'hombría' de su novio Marko Peña

Es probable que Apex esté relacionada con Alan Johan, uno de los principales antagonistas de Godzilla: King of the Monsters. También sabemos que en algún momento después de que Nathan Lind de Monarch acepte usar la tecnología de Apex para ingresar en la Tierra Hueca, "se da cuenta de que lo que Apex ha contado no es todo lo que es", como dice Alex García. Aun así, Apex parece que funcionará en un entorno gris.

De acuerdo con García, Simmons quiere ayudar a detener la locura y la destrucción. Y no es necesariamente un personaje maquiavélico. Él cree en algo, no es necesariamente un villano. Es un personaje muy complejo que cree que está haciendo lo correcto. Y puede que lo sea, pero ahí es donde entra en juego el misterio de la película".

8.- Habrá un claro ganador

El director de Godzilla vs. Kong confirmó que la película tendrá un claro ganador y que no ocurrirá lo mismo que en anteriores films. “Esta es la decisiva (…) Uno gana, y eso es todo.”

9.- Presencia mexicana

Como mencionamos anteriormente, Demián Bichir interpretará a Walter Simmons, fundador de Apex, mientras que Eiza González dará vida a su hija Maya Simmons, una mujer convencida de su labor y fiel a la misión de su padre.

te puede interesar Rafael Amaya podría entrar al negocio del Box

¿Dónde la podrás ver en México?

Godzilla vs Kong se proyectará únicamente en cines, y no estará disponible en ninguna plataforma de streaming. En Nuevo León la podrás ver en Cinépolis y Epic Cinema.

Consulta aquí la cartelera y las funciones disponibles en tu ciudad.