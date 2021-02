Globos de Oro 2021: "The Crown", "Schitt's Creek" y "Ozark" lideran nominaciones

Las tres ficciones con más menciones forman parte del catálogo de Netflix, que domina de manera absoluta en la pequeña pantalla con un total de 20 nominaciones, muy por encima de su principal competidor, HBO

03/02/2021

Los Ángeles, California.- Las series "The Crown", con seis candidaturas; "Schitt's Creek", con cinco, y "Ozark", con cuatro, lideraron las nominaciones de los Globos de Oro en el apartado televisivo, anunció este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Las tres ficciones con más menciones forman parte del catálogo de Netflix, que domina de manera absoluta en la pequeña pantalla con un total de 20 nominaciones, muy por encima de su principal competidor, HBO. Además, junto a las 22 candidaturas en el apartado de cine, Netflix suma un total de 42 participaciones.

Su éxito recae otra vez en "The Crown", la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de su corona y que ya en la pasada edición partió como uno de los formatos favoritos, pero luego perdió el premio en favor de "Succession".

En esta ocasión se medirá contra "Ozark", "Ratched", "Lovecraft Country" y "The Mandalorian", esta última la gran apuesta del gigante Disney para estos premios.

"The Crown" también ha entregado otra candidatura a Olivia Colman como mejor actriz protagonista, que podría repetir su triunfo del año pasado por su papel como la Reina Isabel II.

En comedia, "Schitt's Creek" llega a la casilla de salida como gran favorita con cinco nominaciones apenas meses después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios.

Contra "Schitt's Creek" competirán "Emily in Paris", "The Flight Attendant", "The Great" y "Ted Lasso".

Por su parte, entre las miniseries "The Queen's Gambit" y "Unorthodox", dos de los fenómenos televisivos del año, recibieron sus correspondientes candidaturas.

"Normal People", "Small Axe" y "The Undoing" completan la batalla por el Globo de Oro a la mejor serie limitada o antológica (miniserie).

En este apartado habrá participación latina, pues la argentina Ana Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y estadounidense, competirá por la estatuilla a mejor actriz tras protagonizar "The Queen's Gambit".

Estos son los candidatos en los apartados de televisión:

MEJOR SERIE DE DRAMA

- "The Crown"

- "Ozark"

- "Ratched"

- "Lovecraft Country"

- "The Mandalorian"

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- "Schitt's Creek"

- "Emily in Paris"

- "The Flight Attendant"

- "The Great"

- "Ted Lasso"

MEJOR SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- "Normal People"

- "Small Axe"

- "The Undoing"

- "The Queen's Gambit"

- "Unorthodox"

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DRAMÁTICA

- Olivia Colman ("The Crown")

- Jodie Comer ("Killing Eve")

- Emma Corrin ("The Crown")

- Laura Linney ("Ozark")

- Sarah Paulson ("Ratched")

MEJOR ACTOR DE SERIE DRAMÁTICA

- Jason Bateman ("Ozark")

- Josh O'Connor ("The Crown")

- Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

- Al Pacino ("Hunters")

- Matthew Rhys ("Perry Mason")

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- Lily Collins ("Emily in Paris")

- Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

- Elle Fanning ("The Great")

- Jane Levy ("Zoey's Extraordinary Playlist")

- Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

MEJOR ACTOR DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- Don Cheadle ("Black Monday")

- Nicholas Hoult ("The Great")

- Eugene Levy ("Schitt's Creek")

- Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

- Ramy Youssef ("Ramy")

MEJOR ACTRIZ DE SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

- Cate Blanchett ("Mrs. America")

- Daisy Edgar-Jones ("Normal People")

- Shira Haas ("Unorthodox")

- Nicole Kidman ("The Undoing")

MEJOR ACTOR DE SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- Bryan Cranston ("Your Honor")

- Jeff Daniels ("The Comey Rule")

- Hugh Grant ("The Undoing")

- Ethan Hawke ("The Good Lord Bird")

- Mark Ruffalo ("I Know This Much is True")

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO (en cualquier tipo de producción televisiva)

- Gillian Anderson ("The Crown")

- Helena Bonham Carter ("The Crown")

- Julia Garner ("Ozark")

- Annie Murphy ("Schitt's Creek")

- Cynthia Nixon ("Ratched")

MEJOR ACTOR DE REPARTO (en cualquier tipo de producción televisiva)

- John Boyega ("Small Axe")

- Brendan Gleeson ("The Comey Rule")

- Daniel Levy ("Schitt's Creek")

- Jim Parsons ("Hollywood")

- Donald Sutherland ("The Undoing").