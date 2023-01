Germán Lizarraga recuerda visita a Andrés García

Don Germán Lizarraga conocido como El Rey de la banda y exintegrante de la Banda El Recodo, actualmente tiene su Banda Estrellas de Sinaloa, recordó el emotivo momento de cuando visitó a su gran amigo y actor Andrés García en su evento sorpresa.

Hace 2 meses, el flautista tuvo oportunidad de ir a casa del actor en Acapulco y llevarle su Banda Estrellas de Sinaloa.

“La verdad yo no lo sentí, yo no lo vi enfermo, empezó a tomar, a fumar y hasta al último agarró una pistola y ahí tiro los disparos y finalmente tan orgulloso se sentía que hasta me regaló su sombrero”, dijo.