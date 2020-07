Galatzia está de regreso en YouTube tras años de ausencia

Galatzia se convirtió en tendencia en redes sociales tras su regreso a la plataforma de videos

Por: Redacción Web

Tras casi tres años de ausencia, el famoso personaje de Galatzia regresó a YouTube y compartió un video con las "Cosas que me cagan" de la cuarentena y el Covid-19.

"Voy regresando de mi planeta, me fui dos meses, pero aquí con el cambio de horario entre la tierra y mi planeta pasaron años aquí, por eso no sabían nada de mí, me fui de vacaciones", comentó Galatzia al inicio de su video, que sa suma ás de 350,000 reproducciones.

Su regreso a la plataforma de video se convirtió en tendencia en Twitter y YouTube y es que el último video de Galatzia se había publicado en diciembre de 2017, acerca de la Navidad, pero en realidad se trataba de un material reciclado.

El personaje de interpreta Cid Vela, un youtuber originario de Culiacán, Sinaloa, en su regreso tocó puntos que todos hemos pasado y odiado de la cuarentena, como el abuso de videollamadas, hasta las medidas "muy exageradas" por parte de algunas personas.

Asimismo aprovechó para hablar de los influencers, el uso de TikTok y la adicción a las compras en línea, así como para agradecer a los doctores que están luchando contra la pandemia.

El nuevo video de Galatzia tiene una duración de más de 14 minutos, y sugirió que realizará un clip con lo que le disgusta de los médicos, aunque no aclaró si su regresó será definitivo o solo motivado por la pandemia.

"Concéntrense, hagan lo necesario para cuidarse, pero no se preocupen, no sirve de nada preocuparse. Ponte las pilas, ponte a hacer algo, aprovechen ahorita que tienen todo el día", comentó para finalizar el video antes de que su papá la interrumpiera.