Gaby Ramírez denuncia a 'Platanito' por tocarle el pecho

La conductora Gaby Ramírez confesó haber sido acosada por Platanito y aunque en un principio le reclamó, los directivos la obligaron a pedirle disculpas

Por: Redacción INFO7

agosto, 04, 2022 16:50

Desafortunadamente se suma una famosa más a la larga lista de mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en la industria televisiva. Recientemente Gaby Ramírez confesó haber sido acosada por el famoso comediante Platanito, y por desgracia, un ejecutivo la obligó a pedirle disculpas al payaso tras la agresión.

La conductora de "Chisme No Like", quien actualmente suple a Elisa Beristain mientras se recupera de una lesión en su pie, reveló al público que Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito", la tocó de forma indebida cuando fue invitada a su programa "Platanito el Show".

Y como si fuera poco haber sido víctima de acoso, Gaby Ramírez también reveló que fue despedida del programa de televisión en el que participaba.

Durante la transmisión del programa por YouTube Javier Ceriani comentó que todos los payasos en Estados Unidos son millonarios, tomando como ejemplo el caso de ´Chuponcito´ y ´Platanito´; a lo que la presentadora intervino para embestir a Sergio Alejandro Verduzco Rubiera -Platanito-.

Ceriani tocó el tema al preguntarle a Gaby: "¿Qué te hizo 'Platanito'?", a lo que ella respondió: "Me agarró el pecho sin mi consentimiento y él lo sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración, yo sé que le gusta y se le antojó", afirmó la conductora.

"Resulta que un día me invitan al "Show de Platanito", estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice: ´bueno, muchísimas gracias, ya terminó y agarra 'Platanito' y me hace así (muestra la forma en la que, presuntamente, el conductor le agarró el pecho)", explicó Gaby.

La presentadora confesó que al principio no sabía que hacer, pero terminó agarrando valor para acusar al conductor.

"En televisión, yo me quedé como idiota, yo dije: 'es parte del sketch, qué hago, le doy una cachetada', me quedé fría, entonces agarró y me voy con el señor Liberman (dueño de Estrella Media que transmitía un programa con el famoso) y le digo: '¿usted dio la orden de que 'Platanito' me agarrara el busto?' Y me dice: 'no', entonces yo agarré y le reclamé a 'Platanito' y le dije que eso no lo iba a permitir, que eso se llamaba acoso sexual", aclaró Gaby Ramírez.

Tras lo sucedido Gaby revela que fue ella la afectada tras denunciar al payaso. La conductora pensó que recibiría el apoyo de sus compañeros y superiores tras haber denunciado el acoso de Platanito, pero resultó todo lo contrario, ya que terminó fuera del estudio y además la obligaron a pedirle una disculpa al comediante ya que se "había metido con una gran estrella del canal".

"En ese entonces me metí con la estrella del canal, y un día hasta me sacaron con mi hijo del estudio porque me dijeron 'aquí no eres bienvenida, por órdenes de 'Platanito' no puedes entrar al estudio'... ", declaró Gaby.

La presentadora confesó que en aquel entonces se vio obligada a fingir que nada había sucedido, pero asegura guardar cierto rencor hacia el comediante hasta hoy en día.

"'Platanito' jamás me pidió disculpas y me obligaron a llevarle un arreglo de flores al hotel donde se quedaba para pedirle una disculpa porque le había reclamado, y era eso o me quedaba sin trabajo", finalizó Gaby Ramírez.

Con información de Daniela Reyna

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS