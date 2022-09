¡Futbolistas de Tigres y Rayados invitan a salir a Karely!

Karely Ruiz aseguró que algunos algunos jugadores de la Liga MX, entre ellos de Tigres y Rayados, la han invitado a salir

Por: Luz Camacho

septiembre, 10, 2022 11:00

La influencer y creadora de contenido en OnlyFans, Karely Ruiz, volvió a causar polémica y esta vez no fue porque se filtraron fotografías de ella de la plataforma para adultos sino porque reveló en una entrevista en televisión que jugadores de Tigres y Rayados la han invitado a salir.

"Algunos futbolistas de los equipos regiomontanos me han invitado a salir", dijo Karely Ruiz, quien no quiso revelar los nombres de los jugadores que le han mandando mensajes directos a través de Instagram.

La joven, de 21 años, nunca ha posado con el jersey de alguno de los equipos regios; sin embargo, su novio Pablo Cantú, es aficionado de "hueso colorado" de los Tigres y esto queda plasmado en las fotografías que comparte en redes sociales.

Debido a lo anterior, no se descarta que pronto se vea a la famosa, quien tiene millones de seguidores, con la camiseta del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

'Me llegaron al precio'

Por otra parte, Karely Ruiz dio a conocer que posará para una revista para adultos y aunque no especificó el nombre de la publicación si dijo que se trata de una empresa internacional por lo que todos apuntan a que se convertirá en una "conejita" de Playboy.

"Próximamente voy a estar en una portada. Me llegaron al precio", dijo la joven, quien es una de las influencer que más gana dinero en OnlyFans.

Asimismo, al ser cuestionada en el programa "El Espejo" sobre dónde se tomarán las fotografías para la portada de la revista dijo que será en México.

'Hay envidia en todos lados'

Respecto a los comentarios que ha recibido sobre que está aumentando de peso, ella explicó que con unas operaciones todo tiene solución.

"Me puedo ir a Colombia a operar, yo digo que no necesito, pero unos retoquitos", puntualizó la influencer quien dijo que ha incrementado el número de seguidores que tiene en OnlyFans y que ya no sabe ni en qué gastar el dinero.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS