"Friends" estaría casi listo para llegar a HBO Max

Espectáculos - 07/02/2020 08:48 a.m.

Azteca América -

La tan esperada reunión podría estar cerca. Warner Bros está finalizando acuerdos con el elenco de Friends para un programa especial que probablemente sea usado para lanzar el servicio de streaming HBO Max esta primavera boreal, reportó The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el tema.

Una serie de reportes de medios sobre una potencial reunión se han publicado desde que Jennifer Aniston, quien interpretaba a Rachel en la exitosa serie, sugirió que podría haber algo en marcha.

El Journal reportó el jueves que, bajo términos que se están discutiendo, cada uno de los seis actores de Friends, que incluyen a Aniston, Matt LeBlanc (Joey), Courtney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) y David Schwimmer (Ross) recibirían entre 2.25 y 2.5 millones.

La página web de Hollywood Deadline dijo que las estrellas cobrarán entre 3 y 4 millones de dólares por un programa especial sin guión.

Warner Bros Television, de AT&T Inc, dijo al Journal que no había ningún acuerdo. Un portavoz de WarnerMedia no respondió inmediatamente los pedidos de comentarios de Reuters vinculados a los reportes.

HBO Max tiene los derechos de las diez temporadas de Friends para su servicio de streaming, cuyo lanzamiento está previsto para abril.

La serie ha tenido un resurgimiento en Netflix, donde fue el segundo programa más visto de 2018, según datos de Nielsen.

Aunque las negociaciones se han llevado en completo secreto, parece que finalmente hay un acuerdo cerrado. El propio Matthew Perry lanzaba un enigmático mensaje este miércoles a través de su cuenta de Twitter, anunciando "grandes noticias próximamente".

El año pasado, Aniston habló con la presentadora de talk show Ellen DeGeneres sobre un posible nuevo proyecto de Friends al decir que "nos encantaría que hubiera algo, pero no sabemos de qué se trata ese algo. Así que sólo lo estamos intentando. Estamos trabajando en algo".