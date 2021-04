Frida Sofía narra cómo Enrique Guzmán abusó de ella

Durante una entrevista, la hija de Alejandra Guzmán reveló haber sido víctima de abuso por parte de su propio abuelo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Frida Sofía hizo cimbrar a la dinastía Pinal con sus declaraciones, en esta ocasión acusó a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando era una niña.

Fue durante una entrevista que la hija de Alejandra Guzmán concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante donde narró que Enrique le había realizado tocamientos cuando ella tenía tan solo cinco años de edad.

"Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", narró Frida Sofía antes de romper en llanto.

"Me manoseó desde los cinco (años). Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedó así de ´ándale cabrón, ¿y si el mundo lo supiera?´ Es un delito".

Frida Sofía continuó: "¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea".

Frida Sofía fue víctima de abusos por parte de parejas de Alejandra Guzmán

Durante la entrevista a Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía narró que durante su niñez y hasta entrada a su adolescencia también sufrió abusos por parte de parejas ocasionales que tuvo Alejandra Guzmán.

"De repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar emputada?".

Tras acusación de abuso, esta es la reacción de Enrique Guzmán

Luego de la acusación que hiciera Frida Sofía, quien aseguró haber sido víctima de tocamientos por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán reaccionó.

Fue mediante su cuenta en Twitter donde Guzmán dijo preocuparse por la salud mental de su nieta, además cuestionó el profesionalismo de Gustavo Adolfo Infante.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

Lo que Frida necesita es una ayuda siquiatrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021