¿Frankie Muniz no perdió la memoria? Actor revela la verdad

Ante los rumores de que no recordaba haber grabado la serie 'Malcolm el de en medio', Frankie Muniz aclaró su estado de salud

Por: Luz Camacho

enero, 10, 2022 09:31

Frankie Muniz, protagonizó una de las series de comedia más emblemáticas de los últimos tiempos: "Malcolm el de en medio".

Durante años, han circulado rumores sobre el estado de salud de Frankie Muniz, problemas tan graves que incluso venían con una severa pérdida de memoria que no le permitía siquiera recordar lo que había pasado en la serie.

Sin embargo, Frankie rompió el silencio en el podcast "Wild Ride! With Steve-O", en donde aclaró que una declaración suya en un programa de "Dancing with the stars" se malinterpretó y de ahí comenzó el rumor sobre su pérdida de memoria.

El actor de 36 años aclaró no encontrarse en peligro de muerte como muchos piensan, ni que tiene una pérdida completa de memoria o accidentes cardiovasculares todo el tiempo.

Dijo que se alejó de la actuación para llevar a cabo su sueño de convertirse piloto de carreras, la cual ha podido llevar a cabo y le ha costado algunos accidentes, mismos que le han provocado las conmociones cerebrales.

Muniz mencionó que en aquellos tiempos tenía muchos proyectos y tantas cosas que cree que es lógico que no recuerde todo.

El actor afirmó que ya tiene un diagnóstico. Lo que le pasa es que sufre de migrañas muy fuertes. Lo que significa que no olvidó todo lo que ha hecho en el pasado.

¿Qué fue lo que dijo en 'Dancing with the Stars'?

El protagonista de 'Malcolm el de en medio' comentó que le encanta "Dancing With the Stars" pero que cuando participó en el programa le preguntaron cuál era su año más memorable.