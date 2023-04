Franco Escamilla reacciona a polémica de Ricardo O’Farrill

This browser does not support the video element.

El comediante regiomontano Franco Escamilla habló sobre la controversia de Ricardo O’Farrill y dijo estar preocupado por su colega

Por: Luz Camacho

Abril 25, 2023, 15:41

Miles de internautas pidieron al comediante Franco Escamilla dar su opinión a la polémica que generó Ricardo O’Farrill al revelar presuntos abusos y conductas delictivas de varios standuperos, entre ellos Daniel Sosa, Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera, incluido su ex manager Bryan Andrade.

Durante una de las transmisiones en vivo en Instagram que realizó O’Farrill, el comediante aseguró que Andrade había hecho odiar a Escamilla porque constantemente hablaba mal de él por lo que le pidió perdón al regiomontano.

Por su parte, Franco Escamilla durante su programa La Mesa Reñoña mostró su preocupación por la situación de Ricardo O’Farrill y reveló que su círculo cercano está tratando de ayudarlo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Richie O’Farrill fue intervenido? Así acabó su último live

El comediante mencionó que habló con O’Farrill para saber cómo se encuentra y que, aunque no quiso revelar detalles, sus amigos y familiares están cerca de él.

“Hoy en la tarde hablé con Ricardo O’Farrill por mensaje. Tengo una buena relación con él y con todos mis compañeros… Tengo entendido que Richie está bien, en el sentido de que su familia y amigos están cerca de él y tratando de ayudarlo. A mí me daba como que había sido un colapso nervioso y la gente quiere chisme porque empezó a sacar algunos datos perturbadores, diría Luisito Comunica, de conocidos nuestros”, aseguró Escamilla

En cuanto a las acusaciones que hizo O’Farrill en contra de varios standuperos mexicanos, Escamilla señala que no quiere involucrarse en el asunto y que debe ser tratado por la vía legal.

TE PUEDE INTERESAR: Adrián Marcelo se burla de Ricardo O’Farrill con parodia

'Yo de mis amigos conozco lo que ellos me cuenta, cómo voy a conocer lo demás, nadie sabemos lo que trae el otro en la maleta, no me toca a mí hablar de eso, es un tema muy delicado, que creo que tiene que ser tratado por los medios correctos, y esto es mediante una denuncia, abogados. No puedo negar ni afirmar nada', señaló.

Además, pone un alto al juicio mediático y expresa que nadie tiene el derecho de emitir un juicio en contra de otra persona sin estar informado al 100%.

'No vamos a hacer chistes al respecto porque no me parece un tema gracioso y sí estoy preocupado por nuestros compañeros', destacó.

Escamilla espera que todo sea una broma o malentendido y afirma que solo las autoridades tienen el poder de revelar si lo dicho por O’Farrill.

'Quiero pensar que no es cierto, que todo lo que se dijo en estos lives que hizo Richie me encantaría que fuera un malentendido, una broma, que no fuera cierto porque es aterrador pensar que sea cierto, tal vez ustedes lo ven como 'supiste lo que pasó', pero para nosotros es 'no mam#$, no lo puedo creer', para mí sí fue un balde de alde fría', expresó.

Finalizó que no tiene miedo de dar una opinión, sino que simplemente no cree que sea lo correcto porque su programa es de comedia

'Sorry si no estamos a la altura de sus deseos morbosos, pero estamos esperando, igual que ustedes, saber más', dijo.

Los internautas criticaron la reacción de Franco Escamilla la cual tacharon de 'tibia', pues si no se tratara de la comunidad de standuperos o comediantes ya estarían haciendo chistes como ocurrió con el caso del feminicidio de Debanhi Escobar.