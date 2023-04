Franco Escamilla arremete contra internautas que lo critican

El comediante Franco Escamilla dio su opinión sobre la polémica que generó Ricardo O’Farrill, quien reveló presuntos abusos y conductas delictivas de varios sta

Por: Luz Camacho

Abril 27, 2023, 16:30

El comediante Franco Escamilla dio su opinión sobre la polémica que generó Ricardo O’Farrill, quien reveló presuntos abusos y conductas delictivas de varios standuperos a través de una transmisión en vivo en Instagram, y los usuarios de redes sociales lo han criticado por no hacer chistes de Richie y sus compañeros de comedia.

'Franco Escamilla diciendo que no hará chistes de lo que pasó con Ricardo O'Farrill y sus compañeros de comedia porque 'no le encuentra lo gracioso', ¿que curioso y selectivo es Franco con el humor, no?', fue uno de los tantos comentarios de los internautas.

Los internautas le recordaron a Franco que cuando Platanito se burló del caso de Debanhi Escobar, él salió a defenderlo.

'Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pend@*#, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, 'sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer'', dijo López Escamilla.

Argumentó que las personas que violenta a las mujeres son personas que a su parecer tienen algún nivel de daño cerebral.

'No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender (...) existan o no esos chistes', agregó.

Y mencionó no estar de acuerdo con las personas que buscan 'cancelar' a los comediantes.

'Es un chiste. Que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares (...) pero no podemos decir que nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que pasen cosas', dijo.

Sumado a eso, Escamilla el mes pasado volvió a estar en medio de la polémica al ser tachado de misógino porque en un podcast habló sobre cómo una mujer debe satisfacer a un hombre en una relación.

Ante la insistencia de los internautas por su opinión en el caso de O'Farrill, Franco Escamilla durante su programa La Mesa Reñoña mostró su preocupación por la situación de Ricardo O’Farrill, pero señaló que no se quería involucrar en el asunto y que éste debe ser tratado por la vía legal.

Los internautas tacharon de hipócrita a Franco Escamilla por no aplicar el mismo criterio con el que justifica sus chistes cuando se trata de casos que lo afecten a él y a la comunidad de standuperos o comediantes. Así, recordaron cuando Escamilla defendió a 'Platanito' cuando hizo un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

'Respeto que no quiera tomar bandos, pero no fueran sus amigos haciendo chistes de Debanhi porque ahí sí es chistoso', 'Soy 0 fan pero creo que se refiere a que ellos mismos no harán chistes como comunidad', 'Ahora sí no es gracioso, pero los chistes del Plátano dice que no entienden la comedia', 'Platanitooooooooooooo, ¿dónde estás para que hagas un chiste de esto?', son algunos comentarios de los usuarios de redes sociales.

Ante las críticas, Franco Escamilla dedicó un mensaje a todas las personas que lo critican.

'Hace poco me putearon por un chiste (qué yo no hice). Después, insultaron a mi familia porque hablé de un chiste de otro comediante. Ahora, me están insultando por NO hacer un chiste de una situación delicada. Supongo que la policía de la moral no entiende de ironías. ¡Les mando abrazo!', expresó en su cuenta de Twitter.

Incluso, en su canal de YouTube en su programa 'Desde El Cerro De La Silla', Franco apareció siendo 'cancelado' por la policía del humor y la moral.

Al final los policías se lo llevan, pero antes de salir de cuadro el comediante grita: '¡A mí no me pueden cancelar, hijos de su pu*# madre!'.