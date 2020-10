Fotografías de bandas famosas que visitaron a Monterrey

Agrupaciones mundialmente reconocidas como Queen, Oasis y The Cure han engalanado la Ciudad de Monterrey con fotografías memorables e históricas

MONTERREY.- Actualmente, la ciudad de Monterrey puede presumir ser una de las ciudades de Latinoamérica que acostumbra recibir espectáculos de primer mundo, sin embargo, esta tendencia inició hace algunos años cuando las calles de la Sultana del Norte se engalanaron con la presencia de bandas y artistas legendarios en el mundo de la música contemporánea como Queen, Oasis, The Cure, U2, entre otros.

Las fotografías y la música han vivido de la mano desde su nacimiento para enmarcar momentos importantes en la historia, desde la portada de álbumes famosos como Abbey Road que muestra a The Beatles caminando cerca de su disquera homónima o el Dark Side Of The Moon de Pink Floyd.

Pero Monterrey no se ha quedado atrás como uno de los lugares en que personalidades importantes del mundo de la música han querido enmarcar un momento, es por ello que te presentaremos algunas fotografías que quizás no sabías que se tomaron en Monterrey algunas de las figuras más importantes de la música.

El Cerro de la Silla contempla a Oasis

Antes de separarse, el cuarteto británico Oasis liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher visitaron la Sultana del Norte el 29 de noviembre del 2008.

Tras terminar con los ensayos previos a su concierto de ese día por la noche en la Arena Monterrey, el grupo tomó un pequeño paseo por los alrededores del Parque Fundidora siendo el cruce de las calles Jerónimo Treviño y Antonio Coello donde la mítica banda se tomara la fotografía del recuerdo en su única visita a Monterrey.

The Cure elige a Monterrey

Como parte de su gira 'Wish', la banda británica The Cure encabezada por Robert Smith decidió colocar a Monterrey como la única ciudad de México que podría vivir un concierto de dicha gira.

El 16 de junio de 1992 quedó marcado por la visita de The Cure al Estadio Universitario trayendo toda la enorme producción con la que el grupo contaba en sus presentaciones más importantes.

Horas antes, The Cure se tomó el tiempo para posar con el Cerro de la Silla al fondo en una zona que pareciere ser era la zona Cumbres.

Rapsodia Regiomontana

Ante un Estadio Universitario albergando 45 mil almas, el mítico grupo británico Queen integrado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon ofreció un show de una hora y media para los regiomontanos afortunados en vivir su rapsodia bohemia el 9 de octubre de 1981.

Cabe destacar que este fue el primer concierto de tal magnitud celebrado en todo el país.

Queen llegó con la gira de "The Game" en uno de sus momentos más exitosos de su carrera como grupo, aquella noche Monterrey disfrutó de canciones como "Crazy Little Thing Called Love", "Another One Bites The Dust" y "Bohemian Rhapsody".

De esa histórica noche se ha viralizado la fotografía donde se observa a Brian May sosteniendo una reconocida cerveza de la localidad.

El sueño alcanzó a la realidad con U2

Tras un sinfín de rumores, el grupo irlandés U2 liderado por Bono decidió visitar la Ciudad de Monterrey para brindar un show memorable el 12 de febrero del 2006 en el desaparecido Estadio Tecnológico.

La producción trabajó cerca de 14 horas diarias para levantar un escenario de 24 metros de altura.

El grupo estaba tan entusiasmado con la visita a tierras regias que incluso Bono se detuvo por algunos minutos en el estacionamiento del estadio para atender a sus miles de seguidores acompañado de un sombrero estilo norteño.

Han pasado 16 años y U2 no ha regresado a Monterrey.

Rollings Stones, Ringo Starr y otros que han pasado desapercibidos

A pesar de ser figuras británicas altamente reconocidas, los Rollings Stones y el exbeatle Ringo Starr han pasado muy discretamente durante su vista a la Sultana del Norte.

El grupo encabezado por Mick Jagger conoció Monterrey el 1 de marzo del 2006 en el Estadio Universitario, se esperaba que tuvieran un éxito arrollador, sin embargo, la venta de boletos fue pésima e incluso se terminaron regalando gran parte del aforo.

Con éxitos como "Satisfaction", Gimme Shelter" y "Miss You", los Stones entregaron un espectáculo de luces memorable para una audiencia inolvidable.

El 18 de noviembre quedaría marcado para la Ciudad de Monterrey como la única visita de un exmiembro del cuarteto más famoso de la historia: The Beatles con el concierto de Ringo Starr.

Ante un aforo completamente llenó, el baterista de The Beatles interpretó temas inolvidables del cuarteto como "Yellow Submarine", "Act Naturally" y "With A Little Help From My Friends".

Tras el concierto rápidamente abandono la Sultana del Norte para continuar con su gira por Estados Unidos.





(Con información de Monterrey Rock y Álvaro García)