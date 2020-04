Filtran video de Amber Heard siéndole infiel a Johnny Depp en su propia casa

El video de cámara de seguridad muestra a la actriz Amber Heard llevando a Elon Musk a un lujoso departamento donde vivía con Johnny Depp

Por: Redacción Web

Un video captado por una cámara de seguridad, logró captar a la estrella de la película Aquaman, portándose en una actitud muy cariñosa con el multimillonario dueño de compañías como Tesla y Space X. De acuerdo con informes de la prensa británica, las imágenes son de un mes después de que Johny Depp contrajera matrimonio con Heard.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad del elevador privado que conduce al penthouse del que Johnny Depp es propietario. El diario británico Daily Mail fue el responsable de conseguir y filtrar las imágenes.

En las imágenes la actriz de 33 años parece vestir únicamente un traje de baño con una especie de pareo encima. En cuanto Elon Musk, viste con una camiseta negra y un pantalón de mezclilla.

Johnny Depp tomó acción legal en contra de Amber Heard y Elon Musk

Por tanto, Johnny Depp acusa a Heard y a Musk de haber tenido una aventura apenas un mes después de haberse casado en 2015. Existe una demanda por 50 millones de dólares en contra de Heard en donde el millonario Elon Musk está involucrado.

También habría sido infiel con James Franco

Sin embargo, Elon Musk parece no haber sido el único hombre con el que Amber Heard le fue infiel al hombre que algún día le dio vida al pirata Jack Sparrow en la saga Pirates of the Caribbean.

Durante el mes de mayo de 2016, el actor James Franco fue visto con Heard en el mismo elevador donde fue captada un año antes con el propietario de Space X. Al parecer ninguno de ellos se imaginaba que el elevador de un lujoso penthouse en Los Ángeles podría tener cámaras de seguridad.

La historia de amor que se convirtió en pesadilla

Depp y Heard se conocieron en el set de grabación de la película The Rum Diary en 2011, cuatro años después decidieron unirse en sagrado matrimonio. Poco más de un año después se separaron por una serie de polémicos casos de abuso doméstico por parte de ambas partes.

En los últimos meses se ha dado a conocer que Amber Heard maltrataba físicamente Johnny Depp y que incluso en alguna ocasión le causó una laceración en uno de sus dedos. Sin embargo, posteriormente se filtró un audio en el que Depp hacía horribles afirmaciones y amenazas en las que dejaba claro su deseo de atentar contra la integridad de su exesposa Amber Heard.