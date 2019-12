Filtran ´pack´ de Mauricio Ochmann y así reacciona

Por: Redacción





Mauricio Ochmann rompió el silencio luego de que unas imágenes salieran a la luz en donde aparentemente el actor sale completamente sin ropa.

Luego de que el protagonista de ´Hazlo como Hombre´ fuera cuestionado por dichas fotografías, lejos de enojarse tomó con mucho sentido del humor los hechos.

"¿Otra vez?, está foto ya es muy vieja si la conozco pero me hicieron quedar muy bien", aseguró.

Asimismo, al ser preguntar la veracidad de la imagen el esposo de Aislinn Derbez desmintió señalando que todo se debe a un producto del Photoshop.

"Eso es Photoshop, imagínate que la tuviera así. No manches", bromeó.

Esta no es la primera vez que Ochmann ha sido víctima de alguna difamación en cuanto a imágenes intimas se tratan por lo que el también productor declaró que no toma en cuenta comentarios de gente que no conoce debido a que los usuarios publican las cosas sin filtros en redes sociales.

Por su parte, Mauricio compartió que él explicó a su hija sobra las fotografías para evitarle conflictos sociales.

"Hace años que salieron esas fotos, lo hablé con ella y le dije: ´mi amor, hay esto, está pasando esto, no es´ y lo entendió perfecto", finalizó.