Filtran fotos de beso entre Bad Bunny y Gael García Bernal

Bad Bunny y Gael García Bernal se volvieron tendencia luego de que se filtró la escena de un beso entre ellos en la película 'Cassandro'

Por: Luz Camacho

Enero 25, 2023, 9:02

Unas fotografías filtradas que muestran a Bad Bunny y Gael García Bernal dándose un apasionado beso se volvieron tendencia en las redes sociales debido a la popularidad de ambos artistas.



Dichas imágenes corresponden a una escena a 'Cassandro', película dirigida por el ganador del Oscar, Roger Ross Williams, que estrenó en el marco del Sundance Film Festival este 2023, presentando su primera función el 20 de enero.



El actor mexicano luce en las imágenes virales un look totalmente diferente a lo acostumbrado, pues trae el cabello rubio.









Anteriormente, Prime Video lanzó un primer vistazo de la caracterización de Gael como Cassandro, donde se ve con la cabellera rubia y un traje como el que usaba el luchador. Además, en la imagen aparece de rodillas en medio de un cuadrilátero, mientras alza los brazos al cielo en lo que pareciera una celebración.





¿De qué trata la película 'Cassandro'?



La película protagonizada por Gael García Bernal repasa la vida de uno de los iconos de la comunidad LGBT+ mexicoamericana, el luchador Saúl Armendáriz, mejor conocido como ‘Cassandro El Exótico’.





'Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay de El Paso, asciende al estrellato internacional después de crear el personaje de Cassandro, el 'Liberace de la Lucha Libre'. En el proceso, no solo cambia el mundo de la lucha libre masculina, sino también su propia vida', se lee en la sinopsis oficial.

La filmación de esta producción se realizó en locaciones de la Ciudad de México, El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.



'Cassandro' es dirigida por Roger Ross Williams, ganador del Óscar en la categoría de Mejor cortometraje documental gracias a Music by Prudence (2010). Williams coescribió el guión con David Teague y Julian Herbert.



El reparto del largometraje cuenta con las actuaciones de Gael García Bernal (Y tú mamá también), Roberta Colindrez (Vida), Joaquín Cosío (El Infierno), Raúl Castillo (We the Animals) y la estrella musical Bad Bunny (Tren bala), este último estaría interpretando a Felipe, un joven que busca escalar posiciones y atiende todas las necesidades que tiene Cassandro.



¿Dónde ver 'Cassandro'?



Tras su lanzamiento en el Festival de Cine de Sundance, 'Cassandro', será estrenada en la plataforma de streaming Prime Video. Sin embargo, aún no hay una fecha establecida, pero se espera que sea en este 2023.



Hasta el momento, tampoco hay un tráiler oficial de la cinta protagonizada por Gael García Bernal.



Por otra parte, Bad Bunny había anunciado que en este año se tomaría un descanso en su carrera musical, pero parece que aún así se mantendrá ligado al mundo del espectáculo.