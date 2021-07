Filtran exmanager 'desesperados' audios de Britney Spears

Ex manager de Britney Spears compartió en Instagram una serie de audios donde se escucha a la cantante suplicando para poner fin a su tutela

Por: Luz Camacho

julio, 30, 2021 11:43

ESTADOS UNIDOS.- El ex mánager de Britney Spears, Sam Lutfi, publicó a través de redes sociales una serie de mensajes de voz antiguos que muestran que la estrella del pop ha estado luchando para terminar su tutela durante más de 10 años.

En entrevista con Page Six, Lutfi, quien trabajó con la estrella del pop de 2007 a 2008, dijo que los audios ya los había filtrado en el pasado, pero que los ha vuelto a publicar para atraer la atención sobre la causa de la cantante en el marco del movimiento #FreeBritney.

El exmánager, a quien la familia de la cantante culpó anteriormente por su colapso en 2007, dividió los mensajes en cuatro publicaciones separadas en Instagram.

El primer video presentaba una imagen nunca antes vista de Spears, ahora de 39 años, sosteniendo a su hijo Sean Preston. Se puede escuchar al cantante de "Overprotected" decir en el audio: "Quiero salir de esta tutela".

En la segunda publicación aparece otra foto antigua de Spears y sus dos hijos, Preston y Jayden James, el mensaje "¡Ups! ... I Did It Again" se puede escuchar a la cantante diciendo que su padre, Jamie Spears, amenazó con llevarse a sus hijos.

Lutfi declarí que la foto fue tomada por él y que el audio era de unos meses después de la primera llamada que compartió. Este audio había circulado previamente en las redes sociales.

En el tercer video que al parecer también es de 2009, la cantante solicitó un nuevo abogado, consiguiéndo contratar a Mathew Rosengart a principios de ese mes. Demostrando que había estado luchando para destituir al abogado designado por la corte, Samuel D. Ingham III, durante algún tiempo.

En el ultimo video muestra una captura de pantalla de un correo electrónico de febrero de 2008, y en el audio se puede escuchar a Britney diciendo que está "sana de mente y cuerpo" y que quería que Eardley la representara.

En el pie de foto, Lutfi afirmó: "Nunca hubo nadie dentro (de su círculo) que la pudiera ayudar. Estas llamadas son a mi teléfono, estas llamadas me costaron una tonelada de dinero en la corte, empañaron aún más mi nombre pero también destrozaron mi alma, no tenía idea de a dónde acudir, nadie estaba escuchando, a nadie parecía importarle.

Spears ha estado expresando públicamente las mismas preocupaciones que reveló a los tribunales hace 13 años. En dos audiencias recientes, criticó a sus tutores legales clasificándolos de "abusivos" y solicitó que se terminara su tutela de una vez por todas.

Su abogado, Mathew Rosengart, ha dicho que está luchando para cumplir los deseos de sus clientes. La próxima cita en la corte está programada para el 29 de septiembre.

Sam Lutfi dijo a Page Six: "Mathew ha sido notificado de que estoy disponible para lo que necesite".

Aunque eso podría estar difícil, pues en junio de 2019, Lutfi recibió otra orden de restricción que le impide tener contacto con Britney o su familia durante cinco años.