Festival Coachella podría ser pospuesto por brotes de coronavirus

Espectáculos - 10/03/2020 10:15 a.m.

Por: Redacción Web

Ante los incesantes brotes de coronavirus alrededor del mundo, la organización del festival de musica Coachella está en proceso de posponer el evento hasta el mes de octubre.

Originalmente, la edición 2020 de este relevante festival sería celebrada del 10 al 12 y del 17 al 19 del mes de abril.

De acuerdo con informes de la revista Rolling Stone, ya se han confirmado los primeros casos de coronavirus en el valle de Coachella, situación por la que también ya fue cancelado el torneo de tenis de Indian Wells, el cual se iba a llevar a cabo dentro de la misma región geográfica.

Por el momento, los organizadores del evento se están poniendo de acuerdo con los head liners para evaluar su disponibilidad del 9 al 11 y del 16 al 18 de octubre de 2020.

Por el momento la organización del Coachella no ha emitido ningún comunicado oficial en torno al cambio de fecha. Sin embargo, los rumores no dejan de cobrar fuerza debido a que ya varios festivales en Europa han sido directamente cancelados debido a los brotes del temible virus.

La décimo novena edición del Coachella tendría el abril a personalidades como Frank Ocean, Rage Against the Machine, Travis Scott, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Thom Yorke, Run the Jewels, Danny Elfman, FKA twiga y DaBaby, sin embargo, ahora se desconoce si todos podrán asistir en octubre.