Fernando Frías y "Ya no estoy aquí", nominados por el Sindicato de Directores de Hollywood

10/03/2021 | EFE

Los Ángeles, California.- El cineasta mexicano Fernando Frías recibió este martes una nominación en los galardones del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés) gracias a su exitosa película "Ya no estoy aquí".

Frías optará al premio a la mejor dirección de una ópera prima, una categoría en la que también serán candidatos Radha Blank ("The Forty-Year-Old Version"), Regina King ("One Night in Miami"), Darius Marder ("Sound of Metal") y Florian Zeller ("The Father").

"Ya no estoy aquí", que se estrenó en Netflix con el protagonismo de Juan Daniel García Treviño, ha sido una de las grandes sensaciones del cine internacional durante la pandemia.

La película de Frías relata la historia de un joven llamado Ulises que forma parte de la banda Los Terkos, quienes están inmersos en la subcultura de la música Kolombia en la ciudad norteña de Monterrey (México).

Después de problemas con un cartel local, Ulises tiene que huir a Estados Unidos y afrontar una difícil adaptación.

"Ya no estoy aquí" se llevó diez reconocimientos en los premios Ariel del cine mexicano, incluido el de mejor película.

Además, "Ya no estoy aquí" es una de las quince semifinalistas en los Óscar a la mejor película internacional como representante de México.

Las cinco nominadas en este apartado para la gran gala del cine se darán a conocer el lunes 15 de marzo.

Por otro lado, DGA también anunció hoy los nominados a la mejor dirección de una película, donde se verán las caras Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), David Fincher ("Mank"), Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7") y Chloé Zhao ("Nomadland").

Por primera vez en la historia de los premios DGA, dos mujeres (Emerald Fennell y Chloé Zhao) figuran como aspirantes al reconocimiento en la categoría reina.

Los galardones del Sindicato de Directores suelen ser un buen termómetro dentro de la temporada de premios para calibrar lo que pueda suceder en los Óscar, que se entregarán el próximo 25 de abril.

En los últimos diez años, todos los que ganaron el galardón a la mejor dirección en los premios DGA repitieron a continuación en la misma categoría de los Óscar salvo en dos ocasiones (2013 y 2020).

La gala de entrega de los galardones del Sindicato de Directores se celebrará el próximo 10 de abril.