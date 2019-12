Fernando del Solar está internado en terapia intensiva

Por: Redacción Web

Según version del portal de noticias Infobae, el argentino se encuentra en un coma inducido tras su ingreso de emergencia el pasado 23 de diciembre.

"Del Solar, lamentablemente pasó la navidad intubado y hasta el momento con un coma inducido", esto lo confirmó su reperesentante quien le dijo a Infobae que lo que tenía el conductor es un ligero cuadro de neumonía.

"Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él sólo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe de tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decirte es Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos" informó.

Hace un mes, el conductor argentino Fernando del Solar buscaba empleo temporal mientras desintoxicaba su hígado, producto de los múltiples tratamientos a los que se sometió para tratar el Linfoma de Hodgkin que padeció.

Hace dos meses se despidió del programa de televisión "Venga la alegría", en donde fungía como uno de los presentadores, pues su organismo no estaba absorbiendo los nutrientes necesarios debido a que su hígado no los procesa y eso ha derivado en su pérdida de peso.