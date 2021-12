Fans de Spiderman festejarán en la Macro si hay Spiderverse

Como si fuera una final regia, el organizador del evento aseguró que el gobierno ya autorizó que fans de Spiderman acudan a festejar en la Marcoplaza

Por: Luz Camacho

diciembre, 14, 2021 11:30

Este miércoles 15 de diciembre es un día muy esperado para millones de fans por el estreno de SpiderMan: No Way Home, pues existe la posibilidad de que además de Tom Holland, aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Es por eso que en noviembre fans del trepamuros crearon un evento a través de Facebook donde hacen el siguiente llamado: "Si salen los 3 Spiderman en No Way Home todos a la Macro".

El organizador de dicho evento, Óscar Daniel Sánchez, aseguró que el evento ya fue autorizado en la Gran Plaza de Monterrey por parte del gobierno de Nuevo León.

Agregó que el gobierno estatal les brindará este el 15 de diciembre, seguridad y espacio en la Macroplaza para poder "estar haciendo nuestro festejo a gusto".

El inicio del evento será a las 10:00 de la noche, luego de que terminen las funciones del miércoles del estreno de SpiderMan: No Way Home.

El evento hasta el momento de la publicación de esta nota suma casi 7 mil interesados, de los cuales 5,300 confirmaron que asistirán.

El Bronco se suma a celebración en la Macro

El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón a través de su cuenta de Facebook también se sumó a la convocatoria para asistir a la Macro si salen los tres Spiderman en No Way Home.

"Yo no tengo duda que el spiderverse será real. No cuenten de que trata la película, ni el final, no sean canijos; cáiganle disfrazados", agregó Jaime Rodríguez Calderón junto a una imagen de la Marcroplaza y el Hombre Araña.

Revelan un clip nunca antes visto de Spiderman: No Way Home

A horas del estreno de Spiderman: No Way Home, el programa de Jimmy Kimmel Live dio a conocer un video nunca antes visto por los fans, quienes cren que sería una confirmación de que en algún momento de la trama, Spidey se enfrentará contra el poderoso hechicero Doctor Strange.

En el video aparecen Peter Parker, MJ y Ned visitando el Sanctum Sanctorum ... para disgusto del Doctor Strange, por supuesto. quien les ha encomendado la tarea de cazar "intrusos multiversales" y habla más sobre por qué el hechizo para ocultar la identidad secreta de Spider-Man del mundo finalmente salió mal.