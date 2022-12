Fanáticos de Bad Bunny no pueden entrar al concierto en CDMX

Múltiples casos de boletos para Bad Bunny falsos, clonados o cancelados fueron reportados a las afueras del coloso de Santa Ursula dejando a fans muy molestos.

Por: Redacción INFO7

Diciembre 09, 2022, 21:10

Parece ser que los conciertos que Bad Bunny tuvo esté año en México, serán recordados por todo el caos que estos causaron.



Esta vez fue durante su presentación en el coloso de Santa Ursula en la Ciudad de México, pues a unos minuto de que iniciara el espectáculo, el recinto parecía un desierto.



Parece ser, que el artista más sonado del planeta colapsó los sistemas de compra de boletos en linea para sus conciertos, y mucha gente fue víctima de “boletos clonados”, “cancelados” o “falsos”.



Todo este embrollo surge a causa de una serie de mala gestión en las plataformas encargadas de vender y distribuir los boletos digitales.



Gracias a una denuncia pública llevada hace meses, se sabe que el principal problema de esto, es la presencia de revendedores que se encargan de comprar al por mayor los tickets para los eventos mas importantes para así venderlos.



Es por eso, que a solo unos minutos de que el boricuo salga al escenario, el estadio más grande del país pareciera estar casi vació.



Las quejas de los asistentes son las que resuenan más que el “dembow” de Benito, pues no es que la gente no haya ido, sino que las puertas fueron cerradas por el exceso de boletos supuestamente no reconocidos que fueron recibidos.

[🚨] DE ÚLTIMO MOMENTO: Personal del Estadio Azteca ha cerrado los accesos al concierto de Bad Bunny debido a la cantidad de personas con boletos falsos o “clonados”. pic.twitter.com/xuvnXDWbt6 — Perreoland 🐶 (@Perreolandmx) December 10, 2022



Ante esta situación, ya se hicieron escuchar los afectados, alegando que sus boletos fueron comprados por vías legales.

Esta situación ocurrió igual en Nuevo León, cuando a unas horas de que el 'conejo malo' hiciera su aparición, miles de fanáticos vieron limitada su oportunidad por aparentemente haber comprado boletos falsos.