Fallece Shelley Morrison, actriz de la serie "Will & Grace"

Espectáculos - 02/12/2019 10:46 a.m.

Notimex -

De acuerdo con CNN, la publicista de la actriz Lori DeWaal dio a conocer que Shelley Morrison perdió la vida el domingo en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles por insuficiencia cardíaca.Nacida el 26 de octubre de 1936 en Nueva York, Morrison firmó para aparecer en un episodio en Will & Grace; sin embargo, la dinámica que estableció con "Karen" (Megan Mullally) agradó al público, con lo que se quedó por ocho temporadas."Rosario es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos..

Me recuerda mucho a mi propia madre, que amaba a los animales y a los niños. Para mí es muy significativo que pudiéramos mostrar a una mujer hispana mayor que es brillante e inteligente y puede defenderse", dijo Morrison en una biografía publicada por su agente. Además de su papel en Will & Grace, Rachel Mitrani, su nombre real, también fue conocida por interpretar a la hermana "Sixto" en The Flying Nun junto a Sally Field en la década de 1960.

La actriz desarrolló una carrera durante más de seis décadas, fue protagonista invitada en más de 150 series de televisión, según IMDd.com. Entre los papeles más destacados en su carrera, se encuentran una mujer nativa americana en Mackenna's Gold en 1969, así como papeles hispanos menores en películas como Man and boy, en 1971, y Troop Beverly Hills, en 1989. A lo largo de los años, Shelley Morrison, quien también fue protagonista en la telenovela General Hospital, en 1982, había luchado contra problemas de salud y era una sobreviviente de cáncer de mama y pulmón.