Fallece Joey Image, primer baterista de Misfits y pionero del Horror Punk

El baterista Joey Image padecía cáncer de hígado desde 2016, se cree que ese fue el motivo de su fallecimiento

Por: Redacción Web

Estados Unidos.- El primer baterista de Misfits, Joey Image, falleció el día de hoy a los 63 años de edad luego de haber padecido cáncer de hígado desde el año 2016.

La noticia fue confirmada por medio de la página de Facebook de New York Hardcore Chronicles, quienes no especificaron la causa del deceso, sin embargo, es muy probable que fuese debido a su grave enfermedad con la que ya llevaba luchando 4 años.

El oriundo de la ciudad de Nueva Jersey se encontraba a la espera de un transplante de hígado, el cual financiaría con una cuenta de GoFundMe, por desgracia, jamás pudo hacerse la cirugía.

"Joey Image de The Misfits falleció a los 63 años. Descansa en paz"

Su nombre real era Joey Poole, nació en Nueva Jersey en 1957 y se unió a Misfits en 1978. Su trabajo como baterista puede escucharse en los discos Horror Business y Beware, así como en el sencillo Night of the Living Dead y en la recopilación Legacy Of Brutality.

Luego de una gira por el Reino Unido, Joey dejó la agrupación para unirse a otras bandas de Horror Punk con menos éxito que Misfits. Miembros de la banda han hablado de que la canción London Dungeon (Calabozo de Londres), relata una vez que fueron arrestados durante una gira. Es probable que él también haya estado ahí cuando se registraron los hechos presentados en la letra del fonograma.

Después de décadas, Joey Poole se pudo reunir con sus excompañeros de Misfits durante el año 2000.