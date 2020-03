Fallece cantante country Kenny Rogers a los 81 años

El cantante, que asaltó las listas de éxitos en los setenta con ´The Gambler´, falleció de causas naturales

AP -

El cantante y actor Kenny Rogers, un ganador del Grammy que cultivó el jazz, el folk, el country y el pop con éxitos como "Lucille", "Lady" y "Islands in the Stream" y encarnó su persona "The Gambler" (el jugador) en televisión, ha muerto. Tenía 81 años.

Murió el viernes por la noche en Sandy Springs, Georgia, dijo su agente Keith Hagan a The Associated Press. Se encontraba alojado en un hospicio y murió de causas naturales, dijo Hagan.

El cantante de voz ronca y barba plateada vendió decenas de millones de discos, ganó tres Grammy y estelarizó películas para TV basadas en "The Gambler" y otros temas, fue un superastro de los años 70 y 80. En 2017 se retiró de las giras al cabo de seis décadas. A pesar de su éxito en tantos géneros, siempre prefería que se lo conociera como cantante country.

"Haces lo mismo que los demás y lo haces mejor o haces lo que nadie hace y evitas las comparaciones", dijo Rogers a la Associated Press en 2015. "Y yo escogí este camino porque nunca podía ser mejor que Johnny Cash o Willie o Waylon en lo que hacían ellos. Así que descubrí algo que podía hacer que no invitaba a la comparación con ellos. Y creo que la gente pensaba que yo quería cambiar la música country. Pero ésa nunca fue mi intención".

"Kenny fue uno de esos artistas que trascendieron los géneros y las fronteras geográficas", dijo Sarah Trahern, directora general de la Asociación de Música Country (CMA por sus siglas en inglés). "Fue un superastro global que llevó la música country a las audiencias alrededor del mundo".

Rogers ganó cinco veces el Premio CMA y el premio Willie Nelson a la trayectoria en 2013, el año que ingresó al Salón de la Fama de la Música Country. Vendió más de 47 millones de placas tan solo en Estados Unidos, según la cámara del disco RIAA.

Le sobreviven su esposa, Wanda, y sus hijos Justin, Jordan, Chris y Kenny Jr. La familia planea realizar un oficio en la intimidad "pensando en la emergencia nacional por el COVID-19", se informó el sábado en un comunicado. Se realizará un homenaje posterior más adelante.