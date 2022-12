¿Facundo fue detenido en Qatar? Esto fue lo que ocurrió

El conductor Facundo generó polémica tras ser supuestamente detenido en Qatar por hacerse pasar por un limpiaparabrisas, pero esto fue lo que pasó

Por: Luz Camacho

Noviembre 30, 2022, 17:36

Facundo se encuentra en Qatar haciendo de las suyas con sus bromas pesadas, por las que a veces se mete en problemas con la justicia. El conductor se convirtió en tendencia en redes sociales por causar polémica tras ser supuestamente detenido en el Mundial al grabar una broma en la que se hacía pasar por un limpiaparabrisas en las calles de Doha, la capital qatarí.



Cabe mencionar que desde su llegada a Qatar, Facundo ya había generado preocupación entre sus seguidores por los problemas legales que podrían traerle su atrevido comportamiento. 'Facundo ha sido arrestado prácticamente en cualquier país que pisa', 'Todavía no empieza el mundial y ya lo van a arrestar', 'Un mundial no es mundial si Facundo no hiciera nada ilegalmente', fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.



En la cápsula donde se ve el supuesto arresto del comediante, se ve a Facundo trabajando limpiando parabrisas, algo que es común en México, pero que en Qatar no, por lo que llegó a incomodar a algunos ciudadanos.



En las imágenes se ve que las personas no se detenían, incluso uno intentó atropellarlo, pero después de que se cambió de ubicación las cosas mejoraron, hasta que el conductor de un vehículo blanco se bajó molesto y le llamó a la policía.



'¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Acabo de limpiar mi coche en la mañana. Voy a llamar a la policía”, le habría reclamado el automovilista a Facundo, quien expresó: 'Parece que ya bailó Bertha”. Después se ve al mexicano sentado en una jardinera mientras se aclaraba la situación.

Debido a que el video se cortó en el momento en el que Facundo aparecía junto a una patrulla diciendo que estaba en problemas y que no se supo nada de él durante varias horas, pese a que en sus redes sociales seguían publicando contenido, usuarios de redes sociales y algunos medios de comunicación dieron por hecho que el mexicano había sido detenido, mientras que otros consideraron que todo se trataba de una broma.Ante la polémica generada en torno a su supuesta detención, Facundo aclaró en su cuenta de Instagram que todo se trató de un 'falso encarcelamiento, apoyado de un video en el que Werevertumorro, Lalo Villar y Marc Crosas aparecen recibiendo al comediante tras ser 'detenido'.