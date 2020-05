Fabiola Martínez habla de su relación con Américo Garza

Foto: Web

La conductora al fin declaró sobre la posible relación con el esposo de Karla Panini

Por: Redacción Web

Monterrey.- Luego de que el mundo se fuera contra Karla Panini nuevamente al recordarle la traición a Karla Luna, una nueva polémica surgió entre los internautas, pues afirmaban que Américo Garza mantenía una relación extramarital con una conductora regia.

Según los usuarios, se trataba de Fabiola Martínez debido a que decían mandaba indirectas a la locutora mediante sus videos de Tik Tok y respondía a sus seguidores de una manera sospechosa cuando le tocaban el tema del exesposo de la ´Lavandera Morena´.

Asimismo, la conductora brindó una entrevista a un programa matutino en donde reveló finalmente como era la relación que tenía con Américo Garza.

"Yo no sé de donde salió mi nombre, yo lo que he estado viendo mucho es que unas personas dicen que yo estoy haciendo esto para ayudar a Karla Panini, yo la verdad no soy amiga de la señora, ella y yo no somos amigas", declaro.

"Sí, lo conozco (a Américo Garza) desde hace 4 años. Fue cuestión de trabajo, hay una historia, pero yo no soy quien para contarla", añadió al ser cuestionada sobre su relación con el hombre.

La regiomontana respondió también si le gustaría ser el karma de la ´Lavandera Güera´.