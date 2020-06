Ezra Miller podría decir adiós a Flash tras agredir a fan

Foto: Web

Warner Bros. daría a conocer próximamente quien sería el nuevo responsable de dar vida a Barry Allen

Azteca Noticias -

Los Ángeles.- Ezra Miller protagonizó un escándalo a principios de abril, cuando se viralizó un video en el que tomó del cuello a una fan y la llevó al suelo. Los efectos de sus actos llegarían hasta su carrera profesional.

Según confirmaron fuentes cercanas a la franquicia del Universo Extendido de DC, el actor estadounidense podría perder su papel en The Flash.

Te podría interesar: Viralizan video de Ezra Miller, actor de 'Flash', atacando a fan



Grace Randolph, escritora de cómics, confesó que Ezra podría ser un gran problema para las ventas en taquilla:

"Veremos si se quedan con Ezra Miller. El jurado, al parecer, todavía está en eso. Ezra Miller es un gran obstáculo".

Warner Bros. podría revelar, en las próximas semanas, quién encarnaría a Barry Allen.

te puede interesar Estos son los nuevos proyectos de Tito Rodríguez

En otros temas, más de un fanático se encuentra emocionado por el regreso de Michael Keaton como El Caballero de la Noche en la próxima cinta del DCEU.

Se rumora que Batman podría hacer una aparición en la película The Flash, dando lugar a una conexión del universo del Caballero de la Noche de Tim Burton con el actual DCEU.

El filme de acción promete ser uno de los más fascinantes, por lo que sería una pena no ver a Ezra Miller en pantalla compartiendo escena junto a grandes actores.

Tal parece que las acciones de la estrella, de 27 años, trajeron notables consecuencias para su vida profesional.

La celebridad adquirió fama mundial tras su participación en los filmes: The Perks of Being a Wallflower, Trainwreck, Batman vs Superman: Dawn of Justice, Justice League, Fantastic Beasts and Where to Find Them y su secuela Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.