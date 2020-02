Exhiben a Mariana Rodríguez de cometer fraude con uno de sus giveaways

Espectáculos - 20/02/2020 09:33 a.m.

Por: Redacción Web

La empresaria regiomontana Mariana Rodríguez fue exhibida a través de un hilo en Twitter por cometer fraude en uno de sus giveaways, que es el nuevo nombre que se le ha dado a las rifas en las redes sociales, una práctica común entre los llamados influencers para atraer más seguidores.

En el hilo, en el que con imágenes, explicaba como es que la también pareja del senador Samuel García, quien no descarta competir por la gubernatura de Nuevo León, cometió el presunto fraude en el giveaway que prometía una tarjeta de regalo de $50,000 MXN en Zara, que incluso llegó hasta el robo de identidad.

La usuaria de Twitter explica que de inicio todo parecía sospechoso porque Mariana cambió la fecha del sorteo que de acuerdo con la internauta, ya era bastante largo de por sí.

Comenta que después de que los participantes estuvieran preguntando, Mariana ya había una ganadora y que ya había entregado el premio, la internauta se pregunta: ¿Cuándo la sacó? ¿Cómo le hizo?

Ante estos misterios, la sospecha de un fraude, la realizadora del hilo dice que Patty, del blog Unicorn Makeup en Instagram, hizo una búsqueda por imágenes en Google de la miniatura del perfil de la ganadora de nombre Norma, y se dio cuenta de que era una foto que podía encontrar en varios fotos de internet, es decir, el prefil que Mariana publicó como ganador era falso.

foros de Internet. Adjunto evidencia. pic.twitter.com/O2WUv3Kekx — La biuri ofertas (@BeautyOfertasMx) February 20, 2020

La internauta continuó con la búsqueda de la identidad de la mujer de la foto y encontró un blog llamado A Key To The Armoire, perteneciente a una chica española que vive actualmente en Miami por lo que le preguntó que si era la persona de la foto, esta respondió que sí, pero que de ninguna manera ese fuera su nombre y que no había participado en ningún sorteo.