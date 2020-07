¡Escándalo! Gaby Elizondo, ex de Samuel García acusa a Mariana Rodríguez de bloquear su cuenta

La repostera Gaby Elizondo acusó a Mariana Rodríguez de querer bloquearla en redes e impedir que su negocio crezca

Por: Redacción Web

MONTERREY.- La influencer regiomontana Mariana Rodríguez, nuevamente en tendencia en Twitter debido a que Gaby Elizondo, titular de la cuenta Repostería Sin Filtros, la acusara de bloquear su trabajo e impedir que su empresa crezca.

Mariana es esposa del senador Samuel García, quien también fue pareja de Gabriela hace unos años.

"Yo he soñado siempre con traer mi recetario, con trabajar con marcas grandes, muy grandes, y ahora que ya voy a llegar a eso resulta que ya no puedo taggear, no puedo poner música", así comenzó la denuncia de Gaby, quien con voz entrecortada continuó con la acusación.

"Lo único que me da impotencia es ¿por qué estás mezclando un pasado con un presente? Si yo quedé en el pasado por qué estás tan trabada en el pasado y no vives tu presente y no lo disfrutas", sentenció la regia.

Gaby Elizondo dijo que una de sus preocupaciones es que sus recetas no lleguen a las casas de sus seguidores, de quienes ha recibido amor y mucho apoyo. Y mientras esto ocurre en Instagram, el pleito entre las dos regias se convirtió en tendencia en Twitter, donde se han manifestado los fans de ambas influencers.

Mariana Rodríguez, por su parte, envió un mensaje a través de sus historias de Intagram, y aclaró que ella no tiene "palancas" en dicha red social ni poder para bloquear la cuenta de alguien en especial y que tampoco tiene resentimientos contra la ex de su esposo.

"No se crean falsas noticias ni mi intención, no sé por qué estoy involucrada en algo que no he hecho. He aprendido de las redes que hay infinidad de contenido y no nada más hay una ¡ahora resulta que yo quiero ser la única", dijo Mariana con una sonrisa.

"Así como dicen, no hay que estar involucradas en el pasado", agregó.