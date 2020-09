Ex 'OV7' confianza motivos de ruptura con integrante de los Derbez

En entrevista el autor de "Tocando fondo" dijo los motivos por los que termino su relación con Aislinn Derbez

| 30/09/2020 | ionicons-v5-c 18:40 | Israel Rubio |

Contundentes revelaciones dio el cantante Kalimba al confesar los motivos de por que "corto" a Aislin Derbez.

En una entrevista dada al medio "Pinky Promise", el autor de "Tocando fondo" dijo los motivos por los que termino su relación con la mayor del clan Derbez, a pesar de que estaba muy enamorada de ella.

"Aislinn se fue a estudiar a Nueva York y ya se quería regresar, le urgía regresar porque estábamos muy enamorados. Entonces dijo ´voy a meter más materias, para ya terminar la escuela y regresar a verte´. Al final, los últimos meses me dijo ´¿sabes qué? no aguanto, ya me voy a salir´. Le dije ´no te puedes salir de la escuela, no hay forma´. Entonces la corté porque estaba empecinada en salirse", dijo Kalimba.

Así mismo dijo que la roptura le dolió mucho que le escribió varias canciones y hasta la busco de nuevo para regresar y darse otra oportunidad, a lo que Aislinn ya no quiso continuar, alegando que le había dolido mucho la ruptura.

A pesar de esta roptura el exintegrante de "OV7" presumió que la relación con la Derbez le enseño mucho y le abrió el corazón.

Segunda oportunidad

"La busqué al mes y le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar. A mí me dolió más...Ella y yo nos llevamos muy bien, me enseñó muchas cosas. Fue de las primeras personas que me enseñó a abrir más el corazón".

Aseguró que él y Aislinn se llevan muy bien y que no hay ningún resentimiento por terminar la relación.

"Ella y yo nos llevamos muy bien aprendí muchas cosas fue de las primeras personas que no enseñó a abrir el corazón y a divertirme más", finalizó