Ex esposa de Videgaray lo acusa de golpeador y machista

Eduardo Videgaray es acusado por su ex esposa: Me hizo mucho daño y se metía coca

La ex esposa del presentador Eduardo Videgaray lo denunció, según ella “Lalo” es un hombre golpeador.

Después de que el presentador de “La Corneta” anuncia a traves de redes sociales que se casaría con su novia, Sofía Rivera de 28 años, la ex esposa salió a atacarlo.

Rachel Warrington Blair de 51 años fue entrevistada por TVNotas, donde afirmó que Eduardo se la pasaba de fiesta, drogándose con otros compañeros del medio.

“Me hizo demasiado daño, casi nunca llegaba a dormir a la casa, siempre estaba de fiesta con Pepe, El Burro Van Rankin, Estaban Arce y El Estaca, emborrachándose y metiéndose cocaína. Yo también llegué a ingerirla; no me obligaba, pero tenía que hacerlo porque si no, no me hacía caso”.

La ahora ex pareja contrajo nupcias en 1994, dos años después de haberse conocido; siete años más tarde se divorciaron.

“Siempre le pedí que dejara de meterse eso (cocaína), pero nunca tuvo el interés en recuperarse. Yo abandoné el matrimonio por esa razón, y siempre me echó la culpa, aunque fue de él“, contó Warrington Blair.

En la entrevista también contó como en una ocasión Videgaray la rasguño en el ojo, lo que le provocaría una “rasgadura” e la cornea, lo que provocó hospitalización.

La afectada manifestó que el único interés que tiene es que la mujer con la que se va a casar, sepa que él (Eduardo Videgaray) es un hombre malo, que la va a engañar y maltratar como lo hizo conmigo“, finalizó