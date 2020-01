Ewan McGregor asegura que su serie de Star Wars sigue en pie

AP -

Ewan McGregor dice que cualquier retraso en la culminación de su nueva serie de "Star Wars" sobre Obi-Wan Kenobi será breve y con la intención de hacerla mejor.

El actor abordó los reportes de que la serie del nuevo servicio de streaming Disney Plus había sido puesta en pausa durante un evento el jueves para promover su más reciente película, "Birds of Prey" ("Aves de presa").

"Sólo se ha retrasado un poco", dijo McGregor a The Associated Press. "Pero seguimos grabándola. Creo que será transmitida cuando tenga que serlo y estoy muy emocionado por esto".

La serie se enfoca en Kenobi, un maestro Jedi, en los años previos a los sucesos de la primera película de "Star Wars". Alec Guinness interpretó a Kenobi en la cinta original, presentando a millones de fans el místico poder de la franquicia: La Fuerza.

McGregor interpretó al joven Kenobi en sus primeros años como Jedi en las tres películas de la precuela, comenzando con "The Phantom Menace" ("La amenaza fantasma") de 1999.

"Los guiones son excelentes y quieren que sean mejores, así que lo atrasamos", dijo McGregor sobre la serie. "Será divertido volver a hacer el papel".

Por mucho tiempo se rumoró que McGregor retomaría el personaje y esto por fin se confirmó el año pasado en la Expo D23 de Disney. McGregor ha dicho que se sintió un poco torturado por el hermetismo que debió mantener en torno al proyecto.

La serie será la segunda no animada de "Star Wars" en el servicio de streaming Disney Plus. "The Mandalorian" ha sido un éxito y presentó a nuevos personajes que incluyen al adorable Baby Yoda, que se ha vuelto una estrella de internet con sus memes.