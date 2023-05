Estrenan en Cannes 'The Idol', polémica serie de The Weeknd

El cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, se inspiró en 'drácula' para interpretar a su personaje en la serie 'The Idol' (HBO), donde estrena su primer gran papel en la pantalla pequeña además de ser su co-creador junto a Sam Levinson ('Euphoria') y Amy Seimetz.

En una rueda de prensa en el Festival de Cannes, donde anoche se estrenaron los dos primeros episodios de este drama sobre la fama y la industria de la música con mucho contenido explícito, Tesfaye aseguró que la referencia más próxima en la que puede pensar para Tedros, el villano al que interpreta, es 'drácula'.

'¿Me he encontrado a alguien como Tedros (en la industria de la música)? Joder (sic), no creo. Me siento afortunado', añadió el cantante de 'Blinding lights' y 'Starboy'.