Estrellas de K-drama Lee Seung Gi y Lee Da In anuncian boda

Más bodas en el mundo de los k-dramas (series coreanas). Ahora será el turno de Lee Seung Gi, uno de los actores y cantantes más queridos en Corea del Sur, quien anunció este martes 7 de febrero de 2023 que se casará con su novia, la también actriz anunció que Lee Da In.

La pareja hizo público su noviazgo en mayo del 2021, luego de que el medio Dispatch revelara a través de fotos sus citas.

El protagonista de 'Vagabond' dedicó unas palabras especiales a su, ahora prometida, y futura esposa en una carta escrita a mano en su cuenta de Instagram.

La estrella de 36 años inicia la misiva haciendo referencia a la disputa con su antigua agencia por las regalías de su carrera como cantante.

El también presentador menciona que Lee Da In es una persona a la que ama, por lo que le propuso matrimonio y le dio el sí.

'He decidido pasar el resto de mi vida con Lee Da In, a quien amo, no solo como novios sino como una pareja casada. Le propuse matrimonio y ella aceptó', expresó el actor de 'A Korean Odyssey'.