'Estamos a nada' de ir a Monterrey: Abraham de Grupo Firme

Abraham de Grupo Firme estuvo presente en el Bandazo y aseguró que estarían próximos a tener fechas para presentarse en la sultana del norte.

Por: Italia Herrera

Marzo 18, 2023, 22:26

Abraham de Grupo Firme estuvo presente en el Bandazo y fue muy amable con los fanáticos que se acercaban, para tomarse fotos.

El integrante de Grupo Firme mencionó que están a nada de presentarse en la sultana del norte.

“Con el favor de Dios muy pronto, la verdad no te quiero dar una primicia precisa porque no la tengo, pero se que ya estamos a nada, a nada, absolutamente nada, ya se lo debemos a la gente de Monterrey desde Domo Care que ya íbamos a venir y por cuestiones de la pandemia nos tocó que se cancelaba el evento, pero próximamente ya, ya sabemos que la gente aquí en Monterrey nos está esperando y les vamos a dar el show que tanto se merece, así es que el año pasado no se pudo a lo mejor este año pero ya” dijo Abraham de Grupo Firme.

Al cuestionarle el recinto donde se podrían presentar, esto mencionó:

“Pues, ojalá la verdad no se exactamente dónde pero se que pronto ya, ya está en la mesa ya se ha platicado y vamos a ver qué pasa”, expresó Abraham.

En el 2019 la agrupación se presentaría en el Domo Care y debido a la pandemia se pospuso el concierto, tiempo después cancelaron el evento y los regios han estado expectantes de la presentación de Grupo Firme en la ciudad.