Esta es la canción de Roxette que Yuridia hizo famosa en español

Por: Redacción





El día de hoy se dio a conocer el fallecimiento de la cantante Marie Fredriksson, del grupo sueco Roxette, quienes en 1988 sacarían su tema "Listen To Your Heart", que años más tarde, la cantante mexicana Yuridia haría una versión en español y lo convertiría en todo un éxito en México.

"Habla el corazón" (Listen To Your Heart), es el tema y el nombre del segundo álbum que la cantante lanzó el 31 de octubre del año 2006.

En dicho disco no solo presentó ese cover, sino otros de varios artistas internacionales de los 80s y 90s como: "Total eclipse of the heart" (Eclipse total del amor) de Bonnie Tyler, "This Ain't A Love Song" (Como yo nadie te ha amado) de Bon Jovi.