Espera La Guayabita seguir en los escenarios 5 años más

Federico Caballero, líder de Los Plebeyos, prepara poco a poco su retiro para dar paso a una nueva generación de músicos

Por: Italia Herrera

Noviembre 02, 2022, 12:33

Federico Caballero mejor conocido como La Guayabita de Los Plebeyos, se presentó ayer por la noche en la Casa de la Cultura: La Cima, en el municipio de San Pedro, como parte del Festival Santa Lucía.



En exclusiva para INFO7, el cantante comentó que quiere abrir camino a los jóvenes que integran su grupo y tienen de 12 hasta 24 años, por lo que ya piensa en su retiro.



“Me hice una propuesta hace 8 años, que era en 8 años bajarme del escenario y dejar pura juventud y lo estoy haciendo ya, después de estos 2 meses que nos faltan para terminar el año, me quedan 5 años y vamos a tratar de dejar muy bien posicionados a Los Plebeyos con pura juventud”, expresó Federico Caballero.



La agrupación cumple 48 años de trayectoria musical y el próximo año lanzarán nueva música.



“Ya tuve pues todas las oportunidades, he trabajado demasiado y al retirarme si es que Dios no me recoge antes, pues serían 53 años de carrera casi 54”, dijo Federico Caballero, líder de Los Plebeyos.

Federico Caballero recibió un reconocimiento por parte de Lorenia Canavati, presidenta del Festival Santa Lucía, por su trayectoria en los escenarios.