Entrega 94 del Oscar tendrá a mexicanos buscando estatuilla

Guillermo del Toro, Carlos López Estrada, Fausto Estrada Guerrero y Eugenio Derbez serán los mexicanos cuyos proyectos en los que participan van por el Oscar

Por: Antonella Michelena

marzo, 23, 2022 13:25

La 94 edición de los Oscar, que se celebrarán en el Dolby Theater de Los Ángeles este 27 de marzo, contará con una nutrida presencia de representantes hispanos en categorías que van desde la mejor película o actriz de reparto hasta el filme de animación del año o la mejor canción original.

En la categoría reina, la de mejor película, se encuentra la cinta "Nightmare Alley", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, y que también opta a las estatuillas de mejor fotografía, mejor vestuario y mejor diseño de producción.

Además, Carlos López Estrada competirá por el Oscar a mejor película de animación, con "Raya and The Last Dragon", codirigida por el joven cineasta mexicano.

López Estrada llega a los Óscar tras una trayectoria ligada al mundo del viodeoclip y con el que es su primer largometraje de animación.

Por su parte, Eugenio Derbez participa en la película CODA, la cual obtuvo tres nominaciones.

Con información de EFE