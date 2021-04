¡Entendí la referencia! Mencionan a El Chapo en The Falcon and the Winter Soldier

En el nuevo y cuarto episodio de The Falcon and the Winter Soldier en Disney+, hicieron una referencia al famoso narcotraficante 'El Chapo' Guzmán

The Falcon and The Winter Soldier estrenó hoy su cuarto episodio en Disney+ y volvió a marcar las tendencias del viernes en Internet.

Entre las reacciones al nuevo capítulo estuvo la sorpresa por una referencia al famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El nombre del criminal mexicano se hizo viral porque el personaje Sam Wilson lo nombró.

¿Por qué fue la referencia?

La escena de más acción del lanzamiento fue cuando el Capitán América y Ayo fueron a buscar a Zemo, bajo la atenta mirada de Sam y Bucky. La discusión entre John Walker y la Wakandiana sirvió perfectamente para que el personaje de Daniel Brühl aproveche la discusión y escape por las alcantarillas. Cuando todos se dieron cuenta, Falcon dijo: "No puedo creer que imitó a El Chapo".

La frase hizo referencia a lo ocurrido el 11 de julio de 2015 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. El líder del cártel de Sinaloa había sido detenido en 2014 y cumplía una pena por haber asesinado entre dos mil y tres mil personas, entre otras cosas. Sin embargo, ante la sorpresa del mundo entero, el delincuente se fugó de la cárcel a través de un túnel de mil 500 metros.

'El Chapo' engañó a todos cuando dijo que iba a ducharse y desapareció de la zona de vigilancia. Lo que nadie imaginaba era que tenía preparado su escape a través de un pasadizo secreto tapado con una boca rectangular de 2,5 metros cuadrados. El orificio comunicaba a un conducto vertical de 10 metros de profundidad donde había una escalera. Después de bajar, pasó al túnel final donde caminó hasta un inmueble en obras de la Colonia Santa Juanita.

El hecho fue un escándalo internacional y puso a todas las fuerzas de seguridad en busca del prófugo.

Fue hasta el 8 de enero de 2016 Guzmán fue recapturado.

La referencia en The Falcon and the Winter Soldier provocó todo tipo de reacciones en los fans que se divirtieron con la situación y dejaron creativos memes.

CUANDO SAM DICE QUE ZEMO SE ESCAPO COMO EL CHAPO #TheFalconAndTheWinterSoldier #TFATWS pic.twitter.com/O9KHofb3Rb — jessie's girl | tfatws spoilers (@TR4VISM4DDOX) April 9, 2021

el chapo al enterarse que a alguien si le sirvio su táctica de escapatoria, zemo haces todo bien pic.twitter.com/VMeQtyAvUx — jess barnes? | tfatws spoilers (@winterbarner) April 9, 2021

Sigo cagandome de la risa que el chapo exista en ese universo JAJAJAJAJA pic.twitter.com/IHegQ4zbN8 — mitchel ?? (@ohparker_) April 9, 2021

El chapo siendo parte del MCU ???? https://t.co/dNkb0kSQ30 — Karly ????? (@LizeetPuente) April 9, 2021