Eminem hace burla a masacre sucedido en concierto de Ariana

Por: Redacción Web

Sin aviso previo, Eminem lanzó su nueva producción discográfica ´Music to Be Murdered´, desatando una gran polémica en redes sociales, pues afirman hace burla al pasado atentado Manchester durante el concierto de Ariana Grande en 2017.

Con 20 temas es como el álbum esta compuesto y entre ellas se encuentra ´Darkness´, está manda un mensaje a favor del control de armas en Estados Unidos y en el videoclip se puede ver un supuesto tiroteo en uno de sus conciertos.

A su vez, otra de las canciones que causó gran indignación en redes sociales fue ´Unaccommodatin´, pues según los usuarios, el tema hace burla a Ariana Grande y la terrible masacre ocurrida en Manchester que dejó como saldo 22 víctimas en 2017.

"Estoy contemplado bombas en el juego como si estuviera en un concierto de Ariana Grande", menciona en la letra de la canción.

Cabe mencionar, que la cantante recibió por segunda vez una demanda de plagio debido al tema ´7 rings´. El rapero Josh Stone, conocido como DOT, alega que su producción ´You Need It, I Got It´, tiene 39 notas las cuales son idénticas a ´7 Rings´.

"Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de ´7 Rings´ es idéntica a las 39 notas de 'You Need it, I Got It' desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas", declaró el artista a una semana de la entrega de los Premios Grammy.

You Need it, I Got It