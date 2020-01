Elton John uno de los artistas participes en los Óscar

EFE -

Elton John encabezará la lista de artistas que interpretarán los temas nominados al premio Óscar en la categoría de mejor canción original, junto a Randy Newman, Idina Menzel, Chrissy Metz o Cynthia Erivo.

Las productoras televisivas de la ceremonia, Lynette Howell Taylor y Stephanie Allain, confirmaron este jueves la presencia de los artistas para poner a voz a los temas nominados durante la gala, que se celebrará el próximo domingo 9 de febrero.

"Estamos entusiasmados con este grupo increíble de artistas y nominados, que entregarán momentos musicales que solo se ven una vez en la vida y que únicamente podrán ser disfrutados en los Óscar", indicaron en un comunicado.

Además de la tradicional interpretación de las canciones originales nominadas durante la edición 92 de los Óscar, las productoras anunciaron que habrá un número especial de Questlove, el baterista del grupo The Roots.

Asimismo, la conductora y compositora irlandesa Eímear Noone dirigirá la orquesta durante un segmento de la transmisión como invitada especial, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo en la historia de los premios de la Academia de las artes y ciencias cinematográficas.

La lista de los temas nominados a los Óscar este año cuenta con "I Can´t Let You Throw Yourself Away" de la película "Toy Story 4", compuesta e interpretada por Randy Newman, y con "(I´m Gonna) Love Me Again" del filme "Rocketman", interpretada y compuesta por Elton John y Bernie Taupin.Compuesta por Diane Warren e interpretada por la también actriz Chrissy Metz (This Is Us), "I´m Standing With You" de "Breakthrough", es la tercera canción nominada.

"Into The Unknown" de "Frozen II", interpretada por Idina Menzel y Aurora y compuesta por Kristen Anderson-López y Robert López es la cuarta canción nominada.

El quinto y último tema que compite por la estatuilla en esta categoría es "Stand Up" de la película "Harriet", cantada por Cynthia Erivo, quien también la compuso en colaboración con Joshuah Brian Campbell.

Las productoras han adelantado que anunciarán otros artistas musicales en los próximos días.