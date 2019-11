Elton John salvó a Eminem de morir por sobredosis

Notimex -

Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem, sufrió por varios años una fuerte adicción a la cocaína la cual casi le quita la vida de no ser por el cantante Elton John quien lo salvó de morir por sobredosis en 2007.

El hecho se dio a conocer este miércoles 6 de noviembre luego de que el diario británico Daily Mail elaborara una reseña de la nueva biografía del polémico rapero de 47 años.

De acuerdo a lo reseñado, Eminem tiene recuerdos de haber sido trasladado de urgencia a un hospital en 2007 luego de consumir cuatro paquetes de heroína.

"Mis órganos estaban fallando, mi hígado, mis riñones. Iban a tener que someterme a diálisis y los doctores no creían que pudiera lograrlo. Mi final iba a ser la muerte", menciona Marshall en la biografía ´Not Afraid: The Evolution of Eminem´ del autor Anthony Bozza.

El rapero se hizo adicto luego del asesinato de un amigo cercano en 2006, intentó rehabilitarse tras el desafortunado episodio en 2007 pero recayó dos veces más antes de que la amistad que desarrolló con Elton John le "salvara la vida".

El vínculo emocional que desarrolló Marshall con Elton surgió a principios del 2001 cundo ambos interpretaron juntos el tema ´Stan´ para los Grammys.

Ambos conversaron sobre sus adicciones y comenzaron juntos un programa de visitas semanales y se hicieron muy cercanos hasta que Marshall fue declarado libre de drogas.