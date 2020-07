Ella será la primera actriz afroamericana en protagonizar a ´Batwoman'

Foto: Web

La celebridad se prepara para darle vida a una de las heroínas más emblemáticas de todos los tiempos

Azteca Noticias -

Los Ángeles.- Llega una emocionante noticia para todos los fanáticos de los superhérores, ya que se dio a conocer a la nueva integrante de Arrowverso. Se trata de la actriz germano-estadounidense Javicia Leslie, quien ya se prepara para encarnar a Ryan Wilder, Batwoman.

Estoy extremadamente orgullosa por ser la primera actriz negra en interpretar el icónico rol de ´Batwoman´ en televisión, y como mujer bisexual estoy honrada por unirme a una serie innovadora, que ha sido tan pionera para la comunidad LGBTQ+.

El anuncio fue comunicado por la cadena The CW, que describió el papel de Javicia como un "personaje fuera del estereotipo de superhéroe estadounidense".

"Ryan pasó años como traficante de drogas, esquivando a la policía de Gotham y enmascarando su dolor en malos hábitos. Es un tipo de luchadora más peligrosa: Altamente hábil, indisciplinada, abiertamente lesbiana, atlética, y apasionada".

Ruby Rose, quien anteriormente interpretó a Kate Kane en la primera temporada del programa, expresó el entusiasmo por su colega. A través de un bello mensaje en las redes sociales, escribió lo siguiente:

¡Esto es genial! Estoy muy feliz de que ´Batwoman´ vaya a ser encarnada por esta estupenda actriz negra. Quiero felicitar a Javicia Leslie, por hacerse cargo de la capa. Te vas a encontrar unos compañeros y equipo fantásticos. Estoy deseando ver la segunda temporada, va a ser fantástica.

¿Quién es Javicia Leslie? Se trata de una actriz, de 33 años, quien alcanzó la fama con su aparición en dos temporadas de la serie God Friended Me. En 2019, actuó en la película Always a Bridesmaid y en la serie The Family Business.