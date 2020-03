Ella es Vania, la ardiente hermana de Danna Paola

Por: Redacción Web

En redes sociales y en su vida pública, Danna Paola acostumbra a compartir noticias relacionadas con su trabajo, sus outfits, o incluso pensamientos, pero no es común que mencione o publique información o fotos de su familia.

Sin embargo, quien sí lo hace es su hermana Vania Rivera, quien a través de su Instagram nos ha dejado conocer no solo un poco de la vida familiar de la actriz.

Vania Rivera es PR y también una influencer que ha dedicado los últimos años de su vida al fitness y el estilo de vida. Actualmente radica en Cancún con su esposo Pablo Ibarra y el hijo de ambos, Iker, con quienes ha pasado momentos inolvidables a la orilla del mar.

A pesar de que ya es mamá, Vania tiene un físico envidiable, que ha presumido en varias publicaciones en sus redes sociales, no le teme a mostrar sus imperfecciones.

En esta ocasión la joven compartió una fotografía con un inspirador mensaje donde aseguró que las imperfecciones del cuerpo femenino son algo completamente natural de lo que ninguna debe sentirse avergonzada ni intimidada.

La influencer y especialista en relaciones públicas de marketing digital dejó muy en claro que, a su parecer, la mujer perfecta no existe, prueba de ello fue la foto que subió a su cuenta de Instagram donde aparece de espaldas en la playa y mostrando sus glúteos sin ningún tipo de edición fotográfica en su cuerpo, asegurando que algunas revistas intervienen ciertas partes del cuerpo femenino para que se vean mejor.

"Dear body I love you. Con estrías, con celulitis, con gorditos... ¡no somos perfectas! Eso lo vemos en las revistas y créanme que no es real... aprendamos a querernos más y a juzgarnos menos. A dejar de querer vernos mejor para alguien más y vernos mejor para nosotras... eso te hace sentir mucho mejor también. ¡Querámonos como somos! Si fuiste mamá como yo... sé que no es un proceso fácil... a mí me ha costado mucho y sigo luchando por ello, pero al final cuando yo me siento bien con mi aspecto es suficiente, he aprendido que nadie mejor que yo para echarme porras y lograr mis objetivos. #mamaluchona #ereshermosa #seloquequieres #setu #mujeresreales #girlpower #mompower #siyopuedotupuedes", es el texto completo que la hermana de la estrella de Élite colgó en su red social.

Si algo le gusta a la hermana de Danna Paola es la playa, pues en su álbum de Instagram cuenta con cientos de fotos de ella en traje de baño, luciendo su espectacular cuerpo. Asimismo Vania, publica fotografías, fotos y videos junto a su hijo, esposo y en el gimnasio.