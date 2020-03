Ella es la sexy hija de Daddy Yankee; baja de peso y ahora roba suspiros en redes

Por: Redacción Web

Jesaaelys Ayala González, es el nombre de una de las hijas del famoso cantante Daddy Yanke, quien con solo 24 años de edad, ha dejado con la boca abierta a miles de personas al contar su historia sobre cómo logró bajar de peso.

La hija menor del puertorriqueño de 43 años de edad, compartió su drástico cambio y contó que todo es gracias a que decidió cambiar sus hábitos por una buena alimentación.

"Cuando me dijeron que pesaba 113 kilos decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca. Empecé a ejercitarme y a comer sano", reveló Jesaaelys.

Con meses de ejercicio y dieta, la joven logró una increíble transformación y con el tiempo se ha dedicado a robar suspiros en las redes sociales.

"Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo", dijo.