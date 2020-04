Elenco de High School Musical y Ariana Grande se reunirán para alegrar la cuarentena

El elenco musical de High School Musical participarán un programa para cantar junto a todos los fans de la música de Disney

Notimex -

La tecnología hará posible una nueva reunión virtual y un reencuentro, esta vez entre el elenco musical de High School Musical para el especial de The Disney Family Singalong.

De acuerdo con el medio Deadline, fue el actor Zac Efron el último en confirmar, pero estará presente junto a Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel, cada uno desde sus casas, en donde pondrán voz a la canción We´re All in this Together, escrita por Matthew Gerrard y Robbie Nevil, que formó parte de la película de 2006.

"No pudimos llegar a Zac hasta tarde, pero cuando lo hicimos, él inmediatamente intervino. Todos los que contactamos fueron rápidos, y lo verán en su espíritu y en la forma en que se unen desde sus hogares", dijo el director Kenny Ortega.

La reunión, que podrá verse en la cadena ABC el próximo 16 de abril, es tomada por los actores como una oportunidad de fortalecer los espíritus de los que se unen a ver la transmisión desde sus hogares y que están en cuarentena debido a la propagación del COVID-19 en el mundo. Por ello es que eligieron un tema con un mensaje inspirador en épocas de desconcierto.

"Me han enviado videos de médicos, ayudantes, enfermeras y profesionales médicos con máscaras y batas de hospital cantando 'We´re All in this Together' en los pasillos de los hospitales", agregó Ortega.

El especial The Disney Family Singalong contará con otras personalidades con Ariana Grande, Demi Lovato, Christina Aguilera, Michael Bublé, John Stamos, Kristin Chenoweth, Auliʻi Cravalho, Luke Evans, Jordan Fisher, Mandy More y Josh Gad.

Canciones que interpretarán

- "A Dream Is a Wish Your Heart Makes" de "La Cenicienta", por Demi Lovato y Michael Bublé.

- "I Won't Say I'm in Love" de "Hércules", por Ariana Grande.

- "I Wan'na Be Like You" de "El libro de la selva", por Darren Criss.

- "A Spoonful of Sugar" de "Mary Poppins", por Little Big Town.

- "Be Our Guest" de 'La Bella y la Bestia", por Derek Hough, Hayley Erbert y Julianne Hough.

- "Can You Feel the Love Tonight" de "El Rey León", por Christina Aguilera.

- "Colors of the Wind" de "Pocahontas", por Tori Kelly.

- "Do You Want to Build a Snowman" de "Frozen", por Thomas Rhett.

- "Friend Like Me" de "Aladdin", por James Monroe Iglehart y el reparto del musical de Broadway.

- "Gaston" de "La Bella y la Bestia", por Josh Gad, Luke Evans y Alan Menken.

- "How Far I'll Go" de "Vaiana", por Auli'i Cravalho.

- "I'll Make A Man Out Of You" de "Mulan", por Donny Osmond.

- "It's a Small World" del Disneylandia, por John Stamos.

- "Let It Go" de "Frozen", por Amber Riley.

- "The Bare Necessities" de "El Libro de la Selva", por Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba y Marcus Scribner.

- "Under The Sea" de "La sirenita", por Jordan Fisher.

- "You've Got a Friend In Me" de "Toy Story", por Josh Groban.