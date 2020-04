Elenco de 'Friends' invita a fans a grabación del especial de su reunión

La serie hace esta invitación con el fin de unirse a la causa social para ayudar a los más afectados por COVID-19

Notimex -

Estados Unidos.- El elenco de la popular serie de los 90, Friends, se une al reto The all in Challenge, para ayudar a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19.

El challenge une a celebridades y deportistas para recaudar fondos para los más necesitados, desafío al que se unieron los actores de la serie al ofrecer seis entradas a la grabación del especial de su reunión, así como una taza de café en Central Park.

Esta iniciativa consta de un sorteo y participar cuesta 10 dólares. Las ganancias beneficiarán a las organizaciones No Kid Hungry, Meals on Wheels y America´s Food Fund.

“Sean nuestros invitados especiales para la grabación donde podrán vernos todos juntos por primera vez en años, mientras rememoramos el programa y celebramos lo mucho que nos divertimos”, anunció el elenco en sus respectivas cuentas de redes sociales.

Los protagonistas de Friends, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Pery, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, esperan su esperada reunión que será como una retrospectiva con entrevistas con el elenco de la serie que se transmitió durante 10 temporadas entre 1994 y 2004.